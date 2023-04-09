SİYASET
09 Nisan 2023 - 14:07

AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 3 bakan aday listesine veda etti!

14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milltvekilliği ve genel seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Komisyonu'na (YSK) sunulması için son tarih bugün (9 Nisan) saat 17.00'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki bütün bakanları milletvekili adayı olarak listeye alacağını söylemişti ancak üç bakanın 3 dönem kuralına takılmalarından dolayı listeden çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.

SİYASET
09 Nisan 2023 - 14:07
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AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 3 bakan aday listesine veda etti!
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YSK'nın seçim takvimi ile ilgili belirlenen işlemler on hızıyla devam ediyor. Takvime göre, her siyasi partinin bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili aday listesini YSK başkanına sunmak için süresi var. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında deprem bölgelerindeki tüm bakanları milletvekili adayı olarak göstereceğini söylemesi sonrası başlatılan liste hazırlama çalışmalarında üç bakanın liste dışı kaldığı bildirildi

3 DÖNEM KURALINA TAKILAN İSİMLER

YSK'ya sunulacak olan milletvekili aday listelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç dönem kuralını istisnasız olarak uyguladığı ortaya çıktı. AKP listesini bugün YSK'ya sunması planlanan isimlerden biri de üç dönemdir görevde olan Ali İhsan Yavuz.



AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 3 bakan aday listesine veda etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın, grup başkanı İsmet Yılmaz'ın , Grup Başkan Yardımcısı Bürent Turan'ın Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç'un yanı sıra Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Vedat Demiröz'ün 3 dönem kuralı kapsamında oldukları öğrenildi.

3 BAKAN LİSTE DIŞI KALDI

AKP listesinde sürpriz bir isim de yer aldı. Mersin'den Lütfi Elvan'ın, Artvin'den Faruk Çelik'in, Denizli'den Nihat Zeybekci'nin ve Gaziantep'ten Abdülhamit Gül'ün aday gösterildiği listede Fahrettin Koca, Mehmet Ersoy ile Derya Yanık'ın liste dışı kaldığı bilgisine ulaşıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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