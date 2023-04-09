AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan 3 bakan aday listesine veda etti!







3 DÖNEM KURALINA TAKILAN İSİMLER







3 BAKAN LİSTE DIŞI KALDI

YSK'nın seçim takvimi ile ilgili belirlenen işlemler on hızıyla devam ediyor. Takvime göre, her siyasi partinin bugün saat 17.00'ye kadar milletvekili aday listesini YSK başkanına sunmak için süresi var. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında deprem bölgelerindeki tüm bakanları milletvekili adayı olarak göstereceğini söylemesi sonrası başlatılan liste hazırlama çalışmalarında üç bakanın liste dışı kaldığı bildirildiYSK'ya sunulacak olan milletvekili aday listelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç dönem kuralını istisnasız olarak uyguladığı ortaya çıktı. AKP listesini bugün YSK'ya sunması planlanan isimlerden biri de üç dönemdir görevde olan Ali İhsan Yavuz.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın, grup başkanı İsmet Yılmaz'ın , Grup Başkan Yardımcısı Bürent Turan'ın Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç'un yanı sıra Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Vedat Demiröz'ün 3 dönem kuralı kapsamında oldukları öğrenildi.AKP listesinde sürpriz bir isim de yer aldı. Mersin'den Lütfi Elvan'ın, Artvin'den Faruk Çelik'in, Denizli'den Nihat Zeybekci'nin ve Gaziantep'ten Abdülhamit Gül'ün aday gösterildiği listede Fahrettin Koca, Mehmet Ersoy ile Derya Yanık'ın liste dışı kaldığı bilgisine ulaşıldı.