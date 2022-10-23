GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 10:04

AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın dikkat çeken anlamı

AK Parti, vizyoner yaklaşımına göre hazırlanmış olan 'Türkiye Yüzyılı' adı verilen bir logo paylaştı.

GÜNDEM
23 Ekim 2022 - 10:04
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AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın dikkat çeken anlamı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim tarihinde Ankara Arena'da planlanan toplantıda AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesinde "Güçlü bir liderle Türkiye'nin yüzyılını" vurgulayacak. 100. yılına girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine ve yeni yol haritasına da işaret eden vizyon belgesi, AK Parti'nin Türk Yüzyılı vizyoner yaklaşımına göre hazırladığı bir logo paylaştı.

16 YILDIZIN DİKKAT ÇEKEN ANLAMI

Türkiye Yüzyılı logosu

"Türkiye Yüzyılı" vizyon ikonu, Cumhurbaşkanlığı formujndan ve anlamsal çerçevesinden ilham alınarak oluşturulmuştur. Logodaki 16 yıldızın eski Türk tarihinin temel unsurlarını temsil ederken, Türk bayrağındaki ilave tek yıldızın ortak mirası temsil ettiği belirtildi.



Türkiye'nin Yüzyıl vizyonunun kapsayıcı karakteri, logonun dairesel ana hatlarıyla vurgulanırken, hilalin etrafına yayılan 100 ışının her birinin yılın her yılını temsil ettiğine dikkat çekiyor. Altın efektli yuvarlak şekli ve kendine özgü rengi ile Türk asır ilişkisinin dünyaya bir güneş olarak doğduğu bildirilmektedir.

Yazı karakteri başlangıçta Türk yüzyılının ifadesini ve arkasındaki gücü temsil etmeye kararlı olduğunuzu hissettirmek için geliştirilmiş olsa da, bu yazı karakterinin anatomisinin sağlığını, logonun tüm mecralarda iletişim gücünü ve etkileşimini sağlayacağı vurgulandı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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