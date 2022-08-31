AK Parti'den Tomarza'daki Olaya Ilişkin Açıklama - Kayseri













AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tomarza yaşanan olayla ilgili olarak, "Şahıs görevinden el çektirildi" denildi.AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:"Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın geçmişte düğünü olması nedeniyle ailesi ile birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuz ile arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme kararı tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesi ile birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz şehir hastanesinde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir. Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."