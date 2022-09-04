SİYASET
04 Eylül 2022 - 14:58

Ak Parti EYT hakkında açıklama yaptı! Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili merak edilenleri cevapladı

Numan Kurtulmuş, konuk olarak yer aldığı CNN Türk canlı yayını esnasında erken seçim sorusuyla beraber EYT çalışmalarına dair de açıklamalara yer verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) mağduriyetleri giderilmesi için çalışma yapması bekleniyor. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

SİYASET
04 Eylül 2022 - 14:58
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Ak Parti EYT hakkında açıklama yaptı! Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili merak edilenleri cevapladı


EYT için çalışmalarda henüz net bir karar alınmadı. Her yeni gün konuya ilişkin farklı bir formül sunulurken, EYT mağdurları Ak Parti’nin çözüm bulmasını bekliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetleri giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. EYT ne zaman çözüme kavuşacağı hakkında araştırmalar yapan EYT mağdurları AK Parti’nin çözüm bulmasını bekliyor ve seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.

EYT Ne Zaman Açıklanacak?



EYT çalışmaları kapsamında gelinen son noktayla ilgili sorulan soruları cevaplayan Numan Kurtulmuş, “Bakanlık çalışıyor. Vakti zamanı gelince açıklama yapılır.” İfadelerine yer verdi.

Erken Seçim İddialarına Cevap

‘Erken seçim’ sorusunu da yanıtlayan AK Partili Numan Kurtulmuş, bahsi geçen söylentileri reddederek: “Her gün seçim olacakmış gibi çalışan bir partiyiz” diyen Numan Kurtulmuş, “Seçim inşallah vaktinde, 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Erken seçim iddiası her seçimden önce olan şeylerdir.” Açıklamasını yaptı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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