Ak Parti EYT hakkında açıklama yaptı! Numan Kurtulmuş EYT ile ilgili merak edilenleri cevapladı







EYT Ne Zaman Açıklanacak?







Erken Seçim İddialarına Cevap

EYT için çalışmalarda henüz net bir karar alınmadı. Her yeni gün konuya ilişkin farklı bir formül sunulurken, EYT mağdurları Ak Parti’nin çözüm bulmasını bekliyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetleri giderilmesi için çalışma yapılması bekleniyor. EYT ne zaman çözüme kavuşacağı hakkında araştırmalar yapan EYT mağdurları AK Parti’nin çözüm bulmasını bekliyor ve seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.EYT çalışmaları kapsamında gelinen son noktayla ilgili sorulan soruları cevaplayan Numan Kurtulmuş, “Bakanlık çalışıyor. Vakti zamanı gelince açıklama yapılır.” İfadelerine yer verdi.‘Erken seçim’ sorusunu da yanıtlayan AK Partili Numan Kurtulmuş, bahsi geçen söylentileri reddederek: “Her gün seçim olacakmış gibi çalışan bir partiyiz” diyen Numan Kurtulmuş, “Seçim inşallah vaktinde, 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Erken seçim iddiası her seçimden önce olan şeylerdir.” Açıklamasını yaptı.