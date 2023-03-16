AK Parti Grubu'ndan flaş Erdoğan kararı! Hepsi aynı fikri beyan etti: Karar resmileşti













BAŞVURU SÜRECİNİN BAŞLAMASI

EN FAZLA 2 KEZ SEÇİLEBİLİR

Cumhurbaşkanlığına Aday Gösterme Şartları

İkinci Tur Seçim Tarihi 28 Mayıs Olacak

AK Parti ve MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak bir karar aldı. AK Parti Grubu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterme kararı aldı. MHP de hemen ardından benzer bir grup kararıyla adaylarının Erdoğan olduğunu açıkladı. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin süreçler hız kazandı. Meclis'te yapılan toplantılarda AK Parti ve MHP grupları, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararını aldılar. Bu kararın ardından Erdoğan'ın AK Parti'den resmi olarak cumhurbaşkanı adaylığı kabul edildi ve MHP de adaylarının Erdoğan olduğunu duyurdu.CHP Grubu, önümüzdeki hafta Pazartesi günü gizli bir toplantı düzenleyecek. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için sandık kurulacak ve gizli oylama sonucunda Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek.TBMM'deki siyasi partiler, grup kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebilme hakkına sahiptirler. Seçim takviminin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruların 19 Mart'ta başlayacağı duyuruldu.Türkiye'de Cumhurbaşkanı olma koşulları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirlenmiştir. Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı adayları şu şartları taşımalıdır: Türk vatandaşı olmak ve 40 yaşını doldurmuş olmak, Siyasi parti üyeliği veya siyasi partiyle ilişiği bulunmamak, Yükseköğrenim yapmış olmak veya yükseköğrenim mezunu sayılan bir okulu bitirmiş olmak, TBMM tarafından seçilmek için gerekli olan oyların salt çoğunluğunu almak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olabilmek için ayrıca belli bir imza sayısını toplamak gerekiyor. Bu sayı, son yapılan seçimlerde geçerli oyların %1'inden az olamaz.Bu koşullar, Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmak için gereken temel şartlardır. Cumhurbaşkanlığı makamına, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilebilmektedir. Anayasaya göre, en fazla iki kez seçilebilen cumhurbaşkanlarının görev süresi 5 yıldır.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, siyasi parti grupları veya en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilirler.Genel oyla gerçekleştirilecek seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. Eğer 14 Mayıs'taki ilk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur seçim tarihi 28 Mayıs olarak belirlenmiştir