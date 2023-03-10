SİYASET
10 Mart 2023 - 19:18

AK Parti heyeti ile Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan sürpriz görüşme!

AK Parti heyetinden Binali Yıldırım ile Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan bir araya geliyor. İkili görüşmede 'İttifak' değerlendirmeleri yapılması bekleniyor.

SİYASET
10 Mart 2023 - 19:18
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AK Parti heyeti ile Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan sürpriz görüşme!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı üyeleriyle görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, partinin genel başkan yardımcılığını yapan Ali İhsan Yavuz ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret kararı aldı. AK Parti heyetini saat 18.00'da kabul eden Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma yönünde AK Parti heyetiyle bir değerlendirme yapacağı öngörülüyor.

AK Parti heyeti ile Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan sürpriz görüşme

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?



Kulislerden elde edilen bilgilere göre ise Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'na katılarak destek verme düşümcesi olduğu ve bu görüşmenin hemen ardından ise konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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