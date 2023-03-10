AK Parti heyeti ile Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan sürpriz görüşme!







CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı üyeleriyle görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, partinin genel başkan yardımcılığını yapan Ali İhsan Yavuz ile birlikte Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret kararı aldı. AK Parti heyetini saat 18.00'da kabul eden Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılma yönünde AK Parti heyetiyle bir değerlendirme yapacağı öngörülüyor.Kulislerden elde edilen bilgilere göre ise Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'na katılarak destek verme düşümcesi olduğu ve bu görüşmenin hemen ardından ise konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.