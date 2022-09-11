GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 13:49

AK Parti İstanbul'da hedef: 2023'te rekor oy

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Yüz Yüze 100 Gün” kampanyasında 8'inci haftayı geride bıraktı. Bakanlardan Genel Başkan Yardımcılarına, Milletvekillerinden Belediye Başkanlarına kadar dolu dolu geçen programlar kapsamında teşkilatın her kademesiyle vatandaş bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de İstanbulumuz'da, 2023 seçimlerini rekor oy oranıyla kazanmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

GÜNDEM
11 Eylül 2022 - 13:49
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AK Parti İstanbul’da hedef: 2023’te rekor oy


AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün” kampanyası hızlı şekilde devam etmekte. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayan kampanya sürecinde 8'inci hafta tamamlandı. Bakanlardan Genel Başkan Yardımcılarına, Milletvekillerinden Belediye Başkanlarına kadar AK Parti İstanbul Teşkilatları, tüm kademesiyle sahada vatandaşla buluşuyor. Ev ve iş yeri ziyaretlerinden mahalle gezilerine, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinden gençlik buluşmalarına kadar toplumun her kesimini kapsayan kampanya sürecinde vatandaşla yüz yüze iletişim kuruluyor. Hem AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'ye kazandırılan eser ve hizmetler anlatıldı, gelecek vizyonu paylaşıldı aynı zamanda vatandaşların talep ve önerileri dinleniyor.

“2023 Şahlanışının ilk işareti”



AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde “Yüz Yüze 100 Gün” kampanyası hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır. İl teşkilatımızın geçen ay sonu itibariyle başlattığı 'Yüz Yüze 100 gün' kampanyasını 2023 şahlanışının ilk işareti olarak görüyorum.” demişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise “Şimdiye kadar 485 mahallede yaklaşık 50 bin sokağı arşınladık. İstanbullu hemşerilerimizle yüz yüze gönül gönüle hasbihal ettik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de İstanbulumuz'da, 2023 seçimlerini rekor oy oranıyla kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Yeni hizmet destanlarının önünü açmak, insanımızın yüzünü bir kez daha güldürmek için aşk ile, durmadan, yorulmadan koşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Özer Esenyurt'u ziyaret etti

Ayrıca “Yüz Yüze 100 Gün” kampanyasının 8'inci hafta programları da dolu dolu geçti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Esenyurt'u ziyaret etti. İlk olarak ilçe teşkilat mensuplarıyla buluşan Bakan Özer, bundan sonra ilçede yapılacak yeni eğitim yatırımlarını yerinde inceledi. Bir demir fabrikasında staj yapan meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya gelip birlikte yemek yedi. İş yerlerine ziyaretlerde bulunarak esnaflarla sohbet etti. AK Nokta'yı ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili Milletvekilleri Şişli ve Adalar'ı ziyaret etti

AK Partili İstanbul Milletvekilleri de Şişli ve Adalar'daydı. Her bir milletvekili farklı mahallelerde saha çalışması yürüttü. Ev ev gezip vatandaşları dinledi. Esnafları ziyaret edip sohbet etti. Caddede, sokakta vatandaşlarla selamlaşıp taleplerini dinledi. AK Noktaları ziyaret edip AK Parti'ye yeni üye kayıtları yaptı.

Belediye Başkanlarından Kartal'a çıkarma

AK Parti İstanbul'un Belediye Başkanlarının bu haftaki durağı ise Kartal'dı. AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nda bir araya toplanan belediye başkanları yapılan toplantının ardından sorumluluk alanındaki mahallere gitti. Her bir belediye başkanı farklı mahalleleri ziyaret etti. Kartallı vatandaşlarla sohbet edip onları dinledi.

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Haber Editörü
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