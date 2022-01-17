GÜNDEM
17 Ocak 2022 - 13:22

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!

Bir süredir EYT'lilerin merakla beklediği konu hakkında açıklamalarda bulunan Muhammed Emin Akbaşoğlu, partisinin başlattığı çalışmaların hızla devam ettiğini ve 2022 yılı bitmeden bu çalışmalar hakkında tüm detayların netleşeceğini söyledi.

GÜNDEM
17 Ocak 2022 - 13:22
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AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, son zamanlarda arap saçına dönen EYT meselesi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili beklentilere karşılık müjde niteliğinde bir bilgi veren Akbaşoğlu, EYT sorununun çözümüyle ilgili tarih verdi.




EYT'li olanların şu an için içinde bulunmuş oldukları durumun 2002 öncesinde yürürlüğe alınan yasaya dayandığını belirten Akbaşoğlu, AK Parti olarak bu yıl bitmeden bu sorunları çözeceklerini ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri kamuoyu ile en kısa zamanda paylaşacaklarını dile getirdi.




Söz konusu çalışmalarla ilgili bilgileri ise Çalışma Bakanlığı'nın duyuracağını söyleyen Akbaşoğlu, AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettiklerini ve bu sıralama çerçevesinde olası sorunlara mutlak çözümler üreterek tüm sorunları çözüme bağlayacaklarını belirti. Akbaşoğlu konuşmasının devamında ayrıca 2022 bitmeden programlarının içine aldıkları EYT ile ilgili net verileri de Çalışma Bakanıyla birlikte açıklayacaklarını kaydetti.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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