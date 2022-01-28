AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'un Kovid testi pozitif çıktı

Daha önce koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı atlayan AK PArtili Ali İhsan Yavuz, ikinci kez koronaya yakalandı.
PCR testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan ak parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamasında şuan için iyi olduğunu ve karantina sürecini evinde geçireceğini söyledi.
PCR testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan ak parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamasında şuan için iyi olduğunu ve karantina sürecini evinde geçireceğini söyledi.