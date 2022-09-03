SİYASET
03 Eylül 2022 - 09:31

AK Parti MYK'nın gündemi seçim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da gündem maddelerinden bir tanesi de ekonomiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını, yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını MYK üyeleriyle paylaştığı öğrenildi.

SİYASET
03 Eylül 2022 - 09:31
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AK Parti MYK'nın gündemi seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan'ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan bir tanesi de milletvekili listeleriydi. Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını dile getirdiği öğrenildi.

Öğrenim kredileri faizi meclis gündemine gelecek

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi teklifler yer oynuyacak istişare edildi.

Torba Teklifte birçok düzenleme yer oynuyacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT konusu ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Erdoğan'a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın 2023 seçimlerini biz kazanacağız dediği öğrenildi. AK Parti Seçim çalışmaları için harekete geçti. Genel Başkan Yardımcıları çalışmaları takipte olacak. Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken İçinde vaatlerin başlıkları beyanname manifesto vs olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi. Toplantıda

Anketlerdeki durum ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına güzel bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

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Haber Editörü
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