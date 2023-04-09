AK Parti'nin aday listesinde son rötuşlar! Milletvekillerinin isimleri bugün YSK'ya gönderiyor!







LİSTEYİ YSK'YA İLK GÖTÜREN MHP OLDU







AK PARTİ LİSTELERİNDE SON RÖTUŞLAR

14 Mayıs seçimi için YSK takvimindeki işlemler son hızıyla devam ettiriliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre siyasi partilerin hazırlamış oldukları milletvekili aday listelerini saat 17.00'a kadar YSK'ya sunmaları gerekiyor. Bu çerçevede MHP, TKP, HKP ve Millet Partisi, diğer partilerden önce listelerini YSK'ya iletmişlerdi.6 Nisan'da saat 22.00'de açıklanacak MHP milletvekili aday listesi 7 Nisan'da YSK'ya gönderildi. MHP lideri, Devlet Bahçeli, Osmaniye'den birinci sıradan adaylığını açıkladı.Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) temsilcisi olan Recep Özel, milletvekili aday listelerinin aslında hazır olduğunu belirterek liste üzerinde son rötuşların yapıldığını söyledi. Özel, listelerin saat 15.30-16.00 gibi YSK'ya iletileceğini ifade etti.