14 Mayıs seçimi için YSK takvimindeki işlemler son hızıyla devam ettiriliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre siyasi partilerin hazırlamış oldukları milletvekili aday listelerini saat 17.00'a kadar YSK'ya sunmaları gerekiyor. Bu çerçevede MHP, TKP, HKP ve Millet Partisi, diğer partilerden önce listelerini YSK'ya iletmişlerdi.
SİYASET
09 Nisan 2023 - 13:45
AK Parti'nin aday listesinde son rötuşlar! Milletvekillerinin isimleri bugün YSK'ya gönderiyor!
14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala parti genel merkezlerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyasi partilerin milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı aday listelerini YSK'ya sunmaları için tanınan sürenin bugün saat 17.00'de sona ereceği bildirildi. Listeyi kesinleştirmek için başlatılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, çeşitli gecikmelerin ardından bu sabah tamamlandı. AK Parti yetkileri ise listenin hazır olduğunu sadece bazı rötuşlar yapıldığını söyledi. CHP'nin aday listesini saat 15.00'te YSK'ya sunacağı belirtilirken saat 14.00'te de İYİ Parti'nin sunması bekleniyor.
SİYASET
09 Nisan 2023 - 13:45