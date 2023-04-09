SİYASET
09 Nisan 2023 - 13:45

AK Parti'nin aday listesinde son rötuşlar! Milletvekillerinin isimleri bugün YSK'ya gönderiyor!

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala parti genel merkezlerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyasi partilerin milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı aday listelerini YSK'ya sunmaları için tanınan sürenin bugün saat 17.00'de sona ereceği bildirildi. Listeyi kesinleştirmek için başlatılan CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, çeşitli gecikmelerin ardından bu sabah tamamlandı. AK Parti yetkileri ise listenin hazır olduğunu sadece bazı rötuşlar yapıldığını söyledi. CHP'nin aday listesini saat 15.00'te YSK'ya sunacağı belirtilirken saat 14.00'te de İYİ Parti'nin sunması bekleniyor.

SİYASET
09 Nisan 2023 - 13:45
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AK Parti'nin aday listesinde son rötuşlar! Milletvekillerinin isimleri bugün YSK'ya gönderiyor!


14 Mayıs seçimi için YSK takvimindeki işlemler son hızıyla devam ettiriliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre siyasi partilerin hazırlamış oldukları milletvekili aday listelerini saat 17.00'a kadar YSK'ya sunmaları gerekiyor. Bu çerçevede MHP, TKP, HKP ve Millet Partisi, diğer partilerden önce listelerini YSK'ya iletmişlerdi.

LİSTEYİ YSK'YA İLK GÖTÜREN MHP OLDU

6 Nisan'da saat 22.00'de açıklanacak MHP milletvekili aday listesi 7 Nisan'da YSK'ya gönderildi. MHP lideri, Devlet Bahçeli, Osmaniye'den birinci sıradan adaylığını açıkladı.



AK Parti'nin aday listesinde son rötuşlar

AK PARTİ LİSTELERİNDE SON RÖTUŞLAR

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) temsilcisi olan Recep Özel, milletvekili aday listelerinin aslında hazır olduğunu belirterek liste üzerinde son rötuşların yapıldığını söyledi. Özel, listelerin saat 15.30-16.00 gibi YSK'ya iletileceğini ifade etti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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