GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 18:53

AK Parti'nin seçim bürosunu kurşunlayan iki kişi gözaltında!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti'nin seçim bürosuna saldıran iki kişi tutuklandı.

GÜNDEM
25 Nisan 2023 - 18:53
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AK Parti'nin seçim bürosunu kurşunlayan iki kişi gözaltında!
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Geçtiğimiz gün, 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye'de sükuneti bozarak ortalığı karıştırmak isteyenlerin kışkırtmalarına bir yenisi daha eklenmişti. İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren AK Parti seçim irtibat bürosunun önünde duyulan silah sesleri polisi harekete geçirmişti. Motosikletli iki kişinin havaya ateş edilerek ortadan kaybolduğu bildirilmişti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında provokatif saldırıyla ilgili bir bilgi verildi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin ekipler tarafından yakalandığını ve gözaltına alındığı bildirildi.



AK Parti'nin seçim bürosunu kurşunlayan iki kişi gözaltında

İstanbul Valiliği tarafından şu açıklama yapıldı:

“21 Nisan 2023 günü saat 22.20 sularında AK Parti seçim irtibat bürosu önünde motosikletten havaya ateş açılmasıyla ilgili çalışmalarda, pompalı tüfekle ateş eden O.Ş. Motosikleti kullanan C.E. tutuklandı."

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada ekipler tabanca, 49 mermi, olayda kullanılan bir motosiklet ve olayda giyilmiş giysiler ele geçirdi. Şüphelilerden O.Ş. toplam 17 mahkûmiyeti tespit edildi ve C.E.'nin ise toplam 21 sabıkası bulunuyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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