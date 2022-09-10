SİYASET
10 Eylül 2022 - 12:58

AK Parti'nin seçim çalışmalarında öncelikli başlık genç seçmen

AK Parti, 2023 seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için ayrı bir parantez açtı. Bu çerçevede her başkanlık kapsamlı bir çalışma yürütürken, illerde teşkilatlar, 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlere ulaşarak eğitim ve çalışma hayatı konusundaki beklentilerini not edecek, gençlere yönelik hazırlanan projeler hakkında bilgiler verecek.

SİYASET
10 Eylül 2022 - 12:58
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AK Parti'nin seçim çalışmalarında öncelikli başlık genç seçmen

AK Parti, 2023 seçimleri için sahaya indi. Seçimlerde bu yıl milyonlarca genç ilk defa oy kullanacak. Hal böyle olunca siyasi partiler de gençlere yönelik projelere ağırlık verdi. Sahadaki AK Parti Teşkilatı gençlere ulaşıyor; eğitim ve çevre ağırlıklı projeler gençlere anlatılıyor.

2023 seçimlerine giderken AK Parti'nin yol haritası netlik kazanıyor. Çalışmada öncelikli başlık ise genç seçmen olacak. Bu kapsamda her başkanlık tek tek çalışma yürütecek; illerde teşkilatlar gençlere ulaşacak. 13-17 ve 17-29 yaş grubunda yer alan gençlerin eğitim ve çalışma hayatı konusunda beklentileri not edilecek.

Gençlere eğitim almak istedikleri alanlar, eğitim hayatında yaşadıkları zorluklar ve karşılaştıkları sorunlar sorulacak. Sorunlara çözüm önerileri dinlenecek, beklentileri listelenecek. Oluşturulacak olan raporlar ise genel merkeze iletilecek.

Gençlere kendileriyle ilgili projeler hakkında bilgi verilecek

AK Parti'de 'Her Yardım Mutluluğa Bir Adım', 'Bir Çocuk, Bir Tebessüm' projeleri kapsamında eğitim yardımları yapıldı. Gençlerin çevre duyarlılığını artırma amaçlı Cemre projesi hayata geçirildi.

Devam eden ve hazırlık aşamasında olan projelerden gençlerin nasıl faydalanabileceği öğretilecek.

AK Parti sahada geleceğin gençlerine de ulaşacak. 0-4, 4-9, 9-13 yaş grubunda olan çocukların ailelerine ulaşılacak. Her yaş grubu için beklentilerin nasıl değiştiği raporlanacak. Hazırlanan raporlar çerçevesinde çizilecek yol haritasıyla sorunların çözümü hedefleniyor.

Genel merkez çalışma yürüten teşkilatlara gençlere yönelik söylemlerinde 'reformist, kucaklayıcı bir dil kullanın' mesajı gönderdi.

Hülya Keklik

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Haber Editörü
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