SİYASET
24 Eylül 2022 - 17:45

AK Parti Sözcüsü Çelik: '6'lı masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6'lı masadan 66 tane ses çıktığını ifade ederek, “6'lı masa cumhurbaşkanı adayını Haziran 2023 seçimlerinden sonra açıklayacak. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi. Ayrıca Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweete de atıfta bulunarak, “Arkadaşlar bu tırnak kontrolü, yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı” diye konuştu.

SİYASET
24 Eylül 2022 - 17:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: '6’lı masa cumhurbaşkanı adayını seçimlerden sonra açıklayacak'


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 99. İl Danışma Meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin en genci olduğunu belirterek, “Bütün bu işleri yapmamızı sağlayan aziz milletin duasıdır. Biz diğer ülkeler gibi millete bağımızı hiç kopartmadık. Bizim aklımıza gençlik deyince yorulmamak, cesaret ve yoldan dönmemek gelir. AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah bir sonraki döneme ülkenin başına en genç Cumhurbaşkanı getireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmalarından önemli satır başları

“Herkesin en fazlaca görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır”“Yoklama vermek eskiden ilkokullarda vardı”“Cumhurbaşkanımızın temposuna hiçbiri ulaşamıyor”“Sonuna kadar mavi vatana sahip çıkacağız”“2 devlet tek millet anlayışı çerçevesinde verdiğimiz desteği sabote ediyorlar”“6'lı masadan 66 tane ses çıkıyor”“Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmesin”



Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay
 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor