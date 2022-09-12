SİYASET
12 Eylül 2022 - 12:12

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi en yüksek prensiptir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir" dedi.

SİYASET
12 Eylül 2022 - 12:12
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi en yüksek prensiptir'


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu.



'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir."

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