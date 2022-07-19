AK PArtili Canikli’den CHP Lideri Kılıçdaroğlu'da manevi tazminat davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, daha önceden TMSF'ye devredilmiş olan bazı şirketlere akraba atamasının yapıldığı ve ve devir işlemleri yapılan şirketlerinde içlerinin boşaltıldığı iddialarını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Partili Canikli, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasına gerekçe olarak ise 'basın yolu ile hakaret ve iftira' suçlamasını ekledi ve 750 bin TL tutarında bir manevi tazminat davası açtı.
AK Partili Canikli'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına dava yoluyla karşılıkAk Partili Nurettin Canikli'nin, mahkemeye gönderdiği dava dilekçesinde kendisinin başbakan yardımcılığı görevini yürttüğü dönemlerde TMSF´ye kayyum olarak görevlendirildiği ve bu süreç içerisinde TMSF'ye devredilen bazı şirketlerin üst düzeydeki kamu görevlilerince başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için oluşturulan denetim mekanizması detaylı olarak anlatıldı. Dilekçe içeriğinde Nurettin Canikli'nin o süreçte hiçbir yakını veya akrabasının Boydak Holding şirketine kayyum görevinde getirilmediği ve dönemin Boydak Holding CEO'luk görevini yapan Ertunç Laçinel ve Canikli arasında da herhangi bir yakınlık derecesinin bulunmadığı aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddialarda Slovakya'da faaliyet gösteren bir firmaya 20 milyon Euro aktarılmasına ilişki söylemlerinde doğru olmadığının kaydedildiği dava dilekçesinde TMSF'nin içlerinin boşaltılmasına ilişkin söylenen ifadelerin arkasında Kılıçdaroğlu'nun elinde bilgi, belge ve delil olmadan ortaya atıldığı kaydedildi. Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'na açtığı toplam 750 bin TL'lik manevi tazminat davası ile birlikte suç duyurusuna ilişkin dilekçesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken Kemal Kılıçdaroğlu ile yanındaki ekibinin kendisiyle ilgili hepsi yalan ve ibaret içeren iddialarına karşılık somut ve ayrıntılı cevapları olduğunu ifade etti.