Ak Partili Elitaş'tan EYT'lilerin ilk maaşlarına yönelik gecikme itirafı!

Bu yıl yaklaşık 2.2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusu yapması bekleniyor. Mart ayında başvuranlar Nisan maaşlarını beklerken AKP hükümeti emekli maaşlarının birkaç ay erteleneceğini açıkladı. AKP'li Mustafa Elitaş, asgari emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen EYT'lilerin ilk maaş ödemelerinin erteleneceği mesajını verdi. Elitaş, EYD üyelerinin mart ayında emeklilik başvurusunda bulunacağını ancak bazı üyelerin maaşlarının gelecek yıl Ağustos ve Eylül aylarında alınacağını söyledi.
Mustafa Elitaş, EYT'lilerin bayramlarda verilecek olan ikramiyelerden yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili soruları yanıtlarken, EYT üyelerinin ilk maaş bordrosunda yaşadıkları gecikmeleri dile getirrken bayram ikramiyeleri konusuna da değindi. Elitaş dedi ki: