EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:57

Ak Partili Elitaş'tan EYT'lilerin ilk maaşlarına yönelik gecikme itirafı!

AK Parti'nin grup başkanvekili Mustafa Elitaş, Mart ve Nisan aylarında emeklilik başvurusunda bulunan EYT'lilerin maaşlarının Eylül ayında ödeneceğini söylerken, bayram ikramiyeleri ödemelerine de açıklık getirdi.

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 11:57
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Ak Partili Elitaş'tan EYT'lilerin ilk maaşlarına yönelik gecikme itirafı!
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Bu yıl yaklaşık 2.2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusu yapması bekleniyor. Mart ayında başvuranlar Nisan maaşlarını beklerken AKP hükümeti emekli maaşlarının birkaç ay erteleneceğini açıkladı.

AKP'li Mustafa Elitaş, asgari emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen EYT'lilerin ilk maaş ödemelerinin erteleneceği mesajını verdi. Elitaş, EYD üyelerinin mart ayında emeklilik başvurusunda bulunacağını ancak bazı üyelerin maaşlarının gelecek yıl Ağustos ve Eylül aylarında alınacağını söyledi.



Ak Partili Elitaş'tan EYT'lilerin ilk maaşlarına yönelik gecikme itirafı

Mustafa Elitaş, EYT'lilerin bayramlarda verilecek olan ikramiyelerden yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili soruları yanıtlarken, EYT üyelerinin ilk maaş bordrosunda yaşadıkları gecikmeleri dile getirrken bayram ikramiyeleri konusuna da değindi. Elitaş dedi ki:

"İKRAMİYEYİ ETKİLEDİ"

“EYT'lilerin 1 Mart'ta üye olduklarını ve Temmuz maaşlarını hak ettikleri emekliliği hak ettiklerini varsayarsak; Temmuz ayında maaşlarını almalarına rağmen hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyelerinden yararlanacaklar. 1 Nisan ile 15 Nisan arasında başvuruda bulundular, ya da 20 Nisan'a kadar emekli olma hakkı oluştu bu kişiler iki bayram ikramiyesine de hak kazanır. 21 Mayıs'ta başvurması halinde 1 Mayıs'tan itibaren emekli olma hakkı elde eden bu kişi Ramazan bayramı ikramiyesinden faydalanamaz ama Kurban Bayramı ikramiyesine hak kazanır."

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