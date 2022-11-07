SİYASET
07 Kasım 2022 - 13:08

AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'

AK Partili İnan'dan, şarkılarının kullanılmasına tepki veren Duman grubunun solisti Tangöze'ye sert yanıt verdi. İnan, Tangöze'ye "Yargılanacaksınız 'sanatçı' lisanı gibi" dedi.

SİYASET
07 Kasım 2022 - 13:08
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AK Partili İnan'dan Kaan Tangöze'ye sert yanıt: 'Yargılanacaksınız'


AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 'Senden Daha Güzel' isimli şarkının AKP organizasyonunda kullanılması tepki gösteren Kaan Tangöze'ye sert bir cevap verdi.

"SEÇİMDEN SONRA HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnan şu ifadelere yer verdi: "Sakarya 'ilk oyum' etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.



DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez :) Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın 'Senden Daha Güzel' parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

 KAAN TANGÖZE AKP

'Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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