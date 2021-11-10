SİYASET
10 Kasım 2021 - 10:31
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 10:36

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam yorumu!

AK Parti'de genel başkanvekilliği görevinde olan Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili bir açıklama yaptı. Kurtulmuş açıklamasında, asgari ücret zamlarının hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

SİYASET
10 Kasım 2021 - 10:31
Güncelleme: 10 Kasım 2021 - 10:36
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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam yorumu!
AK Parti'nin 2 numaralı koltuğunun sahibi genel başkanvekili Numan Kurtulmuş, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretlere yapılacak olan zamların beklentileri karşılayacağını ifade eden Kurtulmuş, hakkaniyete uygun bir artış gerçekleştirileceğini belirtti.




Canlı yayına çıkarak burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Numan Kurtulmuş, asgari ücrete yapılacak zamların emekçilerin tüm beklentilerini karşılayacağını ve herkesin 'tamam bu hakkaniyete uygun' ifadelerini kullanacağı fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacaklarını söyledi. Aralık ayı sonunda netleşecek olan asgari ücret zammında çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş,  "19 yıldır devam eden politikalarımızla vatandaşı enflasyona karşı korumak durumundayız." diye konuştu.
 
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