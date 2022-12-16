GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:36

AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..

2023 seçimleri yaklaşırken, 'Seçim Günü' tartışması siyasi gündeme hakim olmaya devam ediyor. Son olarak AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zengin: "Nisan'dan sonra seçimler olacak. Mayıs'ta olursa erken seçim sayılmaz. Seçim gündeme gelirse 1-2 hafta sonra olur." dedi. İşte son dakika haberinin detayları..

GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:36
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AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..


Türkiye yavaş yavaş 2023 seçimlerine yaklaşıyor.Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra seçim günüyle ilgili tartışmalar da siyasi gündemde olmaya devam ediyor.Bu doğrultuda AK Parti adına dikkat çeken açıklamalar ortaya çıktı. Peki seçim ne zaman? 2023 seçimi öne alınabilir mi? İşte; seçim günü son dakika gelişmelere dair tüm detaylar...

2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Seçim tarihine ilişkin merak edilen açıklamayı yapan Zengin, "Nisan'dan sonra seçimler olacak. Mayıs'ta olursa erken seçim sayılmaz. Seçim gündeme gelirse 1-2 hafta sonra olur." diye konuştu.



AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İÇİN VERİLEN CEZA KARARI

AK Partili Özlem Zengin, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilişkin de konuştu. burada niyetin çok önemli olduğunu vurgulayarak AKP olarak siyaseti özgür alanda yapmaya çalıştıklarını söyledi. Zengin, sözlerini "Bizim için bunlar gerçekler, sadece moda sözler değil. Cumhurbaşkanımınızın durumu oldukça farklı. Cumhurbaşkanımınız ilgili karar kesindi." ifadeleriyle sürdürdü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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