Türkiye yavaş yavaş 2023 seçimlerine yaklaşıyor.Cumhurbaşkanı adayının yanı sıra seçim günüyle ilgili tartışmalar da siyasi gündemde olmaya devam ediyor.Bu doğrultuda AK Parti adına dikkat çeken açıklamalar ortaya çıktı. Peki seçim ne zaman? 2023 seçimi öne alınabilir mi? İşte; seçim günü son dakika gelişmelere dair tüm detaylar...
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:36
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..
2023 seçimleri yaklaşırken, 'Seçim Günü' tartışması siyasi gündeme hakim olmaya devam ediyor. Son olarak AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zengin: "Nisan'dan sonra seçimler olacak. Mayıs'ta olursa erken seçim sayılmaz. Seçim gündeme gelirse 1-2 hafta sonra olur." dedi. İşte son dakika haberinin detayları..
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:36
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