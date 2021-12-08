SİYASET
08 Aralık 2021 - 13:14

AK Partili ve CHP'li vekiller TBMM'de birbirine girdi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun görüşmeleri sırasında Süleyman Soylu ile CHP'li vekiller arasında çıkan sözlü tartışma tansiyonların yükselmesine neden oldu. Sözlü tartışma AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavgaya dönüştü.

SİYASET
08 Aralık 2021 - 13:14
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AK Partili ve CHP'li vekiller TBMM'de birbirine girdi!
2021 yılının bütçelerini görüşmek için TBMM'de toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kuruluşların bütçeleri ele alındı. Kürsüye çıkan ve bütçe görüşmelerine ilişkin söz alan CHP'li vekillerin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı söylemlere AK Partili vekiller tepki gösterdi. Tartışma Meclis'te tansiyonların yükselmesine neden olurken vekiller yumruklarla birbirlerine girdiler.








Kürsüde CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına binme konusuyla ilgili tepkisi üzerine Bakan Soylu, Erkan Aydın'a sert bir ifadeyle "Sahtekarsın" dedi. Bunun üzerine CHP'li Erkan Aydın, Süleyman Soylu'ya karşılık olarak 'Aynen iade ediyorum' ifadelerini kullanınca araya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da girdi ve Bakan Soylu ile aralarında sözlü tartışma çıktı. 



AK Partili milletvekilleri ise tansiyonların iyice yükseldiği sözlü tartışmada CHP masalarına yürüdüler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada AKP'li vekiller Özgür Özel'in üzerine yürüdüler. Kavganın iyice şiddetlenmesi sonrasında ise TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma bir süreliğine ara verdi. 
 
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