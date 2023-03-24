Aktüel
24 Mart 2023 - 21:00

Akaryakıt almaya gidecekler dikkat! 50 TL daha ucuza alabilirsiniz: Bunu yapanlar depoyu indirimli fulleyecek!

Son zamanlarda en çok artış gösteren akaryakıt fiyatları insanları mağdur etmeye devam ediyor. Ancak araç sahipleri için güzel bir kampanya haberi paylaşıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
24 Mart 2023 - 21:00
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Akaryakıt almaya gidecekler dikkat! 50 TL daha ucuza alabilirsiniz: Bunu yapanlar depoyu indirimli fulleyecek!
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Akaryakıt fiyatlarının fahiş şekilde zamlanması sebebiyle araç sahipleri kontak kapatacak duruma geldi. Peki 50 TL indirim nasıl kazanılır? Akaryakıt kampanyası şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 TL AKARYAKIT KAMPANYASI

Bankalar son dönemlerde gün gün artış gösteren akaryakıt fiyatları sebebiyle kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. ING Bank tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 31 Mart tarihine kadar yapılacak akaryakıt alışverişlerinde 50 TL indirim kazanılacak. Bonus üyesi Opet akaryakıt istasyonlarında farklı günlerde 4 kez 250 TL ve üstü yapılan akaryakıt alışverişleri sonrasında 50 TL indirim kazanılacak.



ING Bankası Akaryakıt Kampanyası

 Kampanyadan indirim kazanmak için alışveriş yapmadan önce katılım sağlamak gerekiyor. SMS yoluyla katılacak vatandaşların 2205 numarasına OPET yazıp göndermesi gerekiyor. Bahsi geçen kampanyanın 16 Şubat tarihinde başlayıp 31 Mart tarihinde sona ereceği paylaşıldı. Kampanyadan yararlanmak için 4 kez 250 TL ve üstü alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekiyor. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üstü akaryakıt alışverişlerinden yalnızca bir tanesi kampanya için geçerli olacak. ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Bonus Kart kampanyaya dahil olacak. ING Light Kart, ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil edilmeyecek. Kampanyadan alınan 50 TL indirimler 6 Nisan tarihine kadar müşterinin kartına yansıtılacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 50 TL kazanabilecek. Kampanyanın geçerli olması için harcama işlemlerinin Garanti BBVA POS cihazlarından yapılması gerekiyor. Alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. SMS yoluyla katılacak müşterilerin bankaya kayıtlı numaralarından katılım sağlaması gerekiyor. Taksit işlemleri, bonus kullanımı, sanal POS kullanımı, sanal kart gibi işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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