Akaryakıt almaya giderken bu kart yanınızda olsun! Anında 50 TL indirim yapılacak







DENİZBANK'TAN AKARYAKIT İNDİRİMİ







DENİZBANK OPET KAMPANYASI

Bankalar tarafından peş peşe kampanya haberleri verilirken yoğun ilgi görülen akaryakıt alışverişleri oldu. Bu sene düzenlenen fırsatlardan en çok akaryakıt indirimleri ilgi görürken bunlara bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt istasyonlarıyla anlaşmaya giden o bankanın kartı olanlar yaşadı. Denizbank müşterilerine özel olarak çok sayıda imkan sunarken işte opet alışverişlerinde geçerli indirim açıklamaları haberimizde yer almaktadır.Denizbank yeni bir kampanyaya imza atarken Denizbank ile Opet arasında anlaşmaya gidildi. 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu indirimden yararlanmak için DenizKartım kullanıcısı olu Bonus üyeliğin bulunması gerekir. 4 defa 250 TL ve üzeri alışveriş yapıldığında 50 TL indirim veriliyor. Bu kampanyadan yararlanmak için bonus POS'undan üzerinden alışverişin yapılması gerekir.Müşterilerin indirimden 4 Nisan ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi OPET istasyonlarında 5. kes yapacakları akaryakıt alımlarında yararlanabileceği Denizbank tarafından duyuruldu.Kampanyadan yararlanmak için belli başlı şartlar söz konusu oldu. Denizkartım uygulamasından kampanyanın katılımına izin verilmesi gerekir. OPET yazıp 3280'e kısa mesaj atarak aynı şekilde kampanyadan yararlanabilirsiniz. Net Kart ile ek kartları da kampanyaya dahil eden Denizbank, tüzel müşterilerinin kampanyaya sadece SMS ile katılım sağlayabileceğinin altını çizdi.