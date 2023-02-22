Akaryakıt almaya giderken bu kart yanınızda olsun! Anında 50 TL indirim yapılacak

Bankalar tarafından peş peşe kampanya haberleri verilirken yoğun ilgi görülen akaryakıt alışverişleri oldu. Bu sene düzenlenen fırsatlardan en çok akaryakıt indirimleri ilgi görürken bunlara bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt istasyonlarıyla anlaşmaya giden o bankanın kartı olanlar yaşadı. Denizbank müşterilerine özel olarak çok sayıda imkan sunarken işte opet alışverişlerinde geçerli indirim açıklamaları haberimizde yer almaktadır.
DENİZBANK'TAN AKARYAKIT İNDİRİMİDenizbank yeni bir kampanyaya imza atarken Denizbank ile Opet arasında anlaşmaya gidildi. 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu indirimden yararlanmak için DenizKartım kullanıcısı olu Bonus üyeliğin bulunması gerekir. 4 defa 250 TL ve üzeri alışveriş yapıldığında 50 TL indirim veriliyor. Bu kampanyadan yararlanmak için bonus POS'undan üzerinden alışverişin yapılması gerekir.
Müşterilerin indirimden 4 Nisan ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi OPET istasyonlarında 5. kes yapacakları akaryakıt alımlarında yararlanabileceği Denizbank tarafından duyuruldu.