Akaryakıt almaya giderken bunu yapın! 150 TL'niz cebinize kalacak: Bilmeyen fazladan öder!

HANGİ BANKA AKARYAKIT KAMPANYASI DÜZENLEDİ?







KAMPANYAYA HANGİ KARTLAR KATILABİLİR?

Bankalar vatandaşı sevindiren haberler almaya devam ediyor. Bu kampanyaya katılırsanız, akaryakıtınızı indirimli olarak satın alabilirsiniz. Peki hangi banka kampanyayı hazırladı? Sorusunun cevabına haberimizin devamından bulabilirsiniz…Bankalar, vatandaşların ihtiyaçlarına göre üst üste birçok kampanyayı hayata geçirdi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan sürekli zam sonrası bu kez bankalar kampanya düzenledi. Son zamlar litre başına 91 kuruş olsa da bankanın kampanyası kentlinin işini biraz olsun kolaylaştırıyor. Yapı kredi banka kampanyası kapsamında 150 TL indirim var. Kampanya bilgilerine göre Yapı Kredi Bankası müşterilerine akaryakıt alırken 150 TL indirim yapılıyor. Kampanya dahilinde yakıt limiti bulunmamaktadır. Kampanyadan yararlanmak için mobil bankacılık veya bir banka aracılığıyla kampanyaya başvurmanız yeterlidir. 1 Mart 2023 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Worldcard sahipleri her 125 Türk Lirası ve çoklu alışverişlerinde 25 Türk Lirası Worldpuan kazanacak. Kampanya kapsamında her müşteri 250 Türk Lirasına kadar Worldpuan kazanma hakkına sahiptir.Yapı Kredi Bankası yeni kampanya bilgilerini duyurdu. Her 125 Türk Lirası ve üzeri akaryakıt harcamanız için 25 Türk Lirası World Point kazanabilirsiniz. Kampanyaya katılan her müşteri, kampanya dahilinde maksimum 250 Türk Lirası Worldpuan kazanabilir. Kazanılan world puanlar, kampanya bitiminden itibaren 1 ay içerisinde müşteri hesaplarına aktarılır. Yapı Kredi Bankası'nın anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonlarında geçerli olan bu kampanyaya katılan kartlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Bu Yapı Kredi Bankası kampanyası bireysel kredi kartlarını, bireysel kartlarını ve Albaraka Worldcard'ları kapsamaktadır. Ancak Anadolubank ve Vakıfbank dünya kartları kampanyaya dahil değildir. Para çekme, iade, puan kullanma ve mail order işlemleri için para kazanmaya uygun değil. Kampanyaya Yapı Kredi Bankası web sitesi ve mobil bankacılık üzerinden katılabilirsiniz.