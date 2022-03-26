GÜNDEM
26 Mart 2022 - 23:26

Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, fırsatçıları harekete geçirdi. Müşterilere kayıt dışı akaryakıt satan 6 istasyon ekipler tarafından düzenlenen operasyonlar neticesinde tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulandı.

GÜNDEM
26 Mart 2022 - 23:26
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Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Enflasyonun etkisiyle yükselen Akaryakıt fiyatlarına artış Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı geldi. İki ülke arasındaki savaş hali tüm dünyada krize neden oldu. Akaryakıt fiyatlarına  zam üzerine zamlar gelirken  fırsatçılar da artan fiyatlar sonrası harekete geçti. Ekipler tarafından 5 farklı ilde yapılan operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.




DÜZENEKLER ORTAYA ÇIKTI



Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel ekip, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla ortak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
UZAKTAN KONTROL EDİLİYORLAR
Uzaktan kumanda ile kontrol edilen sistemde ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile kontrol edilen çok sayıda düzenek ele geçirildi. Yapılan bu düzenek ile  istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. Tespit edilen 6 akaryakıt istasyonu için başlatılan soruşturmalar ise devam ediyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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