Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı

Enflasyonun etkisiyle yükselen Akaryakıt fiyatlarına artış Rusya-Ukrayna geriliminden dolayı geldi. İki ülke arasındaki savaş hali tüm dünyada krize neden oldu. Akaryakıt fiyatlarına zam üzerine zamlar gelirken fırsatçılar da artan fiyatlar sonrası harekete geçti. Ekipler tarafından 5 farklı ilde yapılan operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
DÜZENEKLER ORTAYA ÇIKTI
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel ekip, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla ortak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
UZAKTAN KONTROL EDİLİYORLAR
Uzaktan kumanda ile kontrol edilen sistemde ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile kontrol edilen çok sayıda düzenek ele geçirildi. Yapılan bu düzenek ile istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. Tespit edilen 6 akaryakıt istasyonu için başlatılan soruşturmalar ise devam ediyor.
DÜZENEKLER ORTAYA ÇIKTI
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel ekip, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla ortak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.
UZAKTAN KONTROL EDİLİYORLAR
Uzaktan kumanda ile kontrol edilen sistemde ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile kontrol edilen çok sayıda düzenek ele geçirildi. Yapılan bu düzenek ile istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. Tespit edilen 6 akaryakıt istasyonu için başlatılan soruşturmalar ise devam ediyor.