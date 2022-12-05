Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..

Yeni haftanın ilk gününde araç sahipleri motorin (Dizel) ve benzine yapılan indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Petrol piyasasına paralel olarak oldukça hareketli bir döneme giren akaryakıt fiyatları, geçtiğimiz ay boyunca neredeyse her gün değişti. Son olarak geçen hafta gündeme gelen motorin indirimi var.
MOTORİNE İNDİRİM BUGÜN GELİYOR
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 70 kuruş indirim yapılması beklenirken yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litresinin 22 lira 91 kuruştan satılması, Ankara'da ise 23 lira 8 kuruştan satılması değerlendiriliyor.