GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 11:10

Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ile birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar sürerken son olarak hafta sonu motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesinin hemen arkasından bu gece yarısı itibariyle 70 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

GÜNDEM
05 Aralık 2022 - 11:10
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Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..


Yeni haftanın ilk gününde araç sahipleri motorin (Dizel) ve benzine yapılan indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Petrol piyasasına paralel olarak oldukça hareketli bir döneme giren akaryakıt fiyatları, geçtiğimiz ay boyunca neredeyse her gün değişti. Son olarak geçen hafta gündeme gelen motorin indirimi var.

MOTORİNE İNDİRİM BUGÜN GELİYOR

Zam gelen motorine indirim müjdesi

Akaryakıt fiyatları küresel petrol piyasasının iniş ve çıkışları arasında her gün yükseliş ve düşüşler gösteriyor. Buna bağlı olarak geçtiğimiz Cumartesi günkü fiyatlardaki değişimler nedeniyle motorinde 1,16 lira zam uygulaması yapılmıştı. Ancak ibre şimdi yenide tersine döndü. Gece yarısı motorin fiyatları değişiyor.



Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 70 kuruş indirim yapılması beklenirken yapılacak indirim sonrasında İstanbul'da motorinin litresinin 22 lira 91 kuruştan satılması, Ankara'da ise 23 lira 8 kuruştan satılması değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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