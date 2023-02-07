Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Beklenen indirim geldi: İşte litre fiyatları

Motorine indirim üzerine indirim geldi. İstanbul, Ankara, İzmir illerinde benzin ve motorinde fiyatlar merak konusu oldu. 2 Şubat ve 3 Şubat tarihlerinde üst üste gelen indirimler oldu. Ne kadar indirim geldi? Üç büyük ilde son dakika indirimleri neler? Merak edilen detaylar haberimizde.
BENZİN İSTASYONLARINDA İNDİRİM
Brent petrol ve dövizde sürekli olan değişiklik akaryakıt ve motorinde indirim gerçekleştirdi. Benzin fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. 3 büyük şehrin benzin fiyat listesi belirlendi. 2 Şubat Perşembe günü itibariyle motorinde 1 TL 2 kuruş indirim oldu. 3 Şubat Cuma gece yarısından itibaren 65 kuruşluk indirim gerçekleşti. 4 Şubat İstanbul için akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 21,04 TL Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 11,63 TL Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 21,12 TL Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 12, 04 TL 4 Şubat Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları şu şekildedir: Benzin fiyatı: 21,37 TL Motorin fiyatı: 21,38 TL LPG fiyatı: 12,05 TL 4 Şubat İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları şu şekildedir: Benzin fiyatı: 21,29 TL Motorin fiyatı: 21,45 TL LPG fiyatı: 11,76 TL