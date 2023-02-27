Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Benzin ve motorine indirim sonrası 27 Şubat Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG gücel litre fiyatları







İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ŞUBAT PAZARTESİ







İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ŞUBAT PAZARTESİ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Geride bıraktığımız günlerde motorin litre fiyatına 61 kuruş değerinde bir indirim yapılmıştı. Bu indirimler pompalara da yansıdı.İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.41 TLİstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.62 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.46 TL İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.68 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 20.78 TL Ankara'da motorin litre fiyatı 21.04 TL Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL İzmir'de motorin litre fiyatı 21.09 TL İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL