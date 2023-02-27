EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 15:32

Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Benzin ve motorine indirim sonrası 27 Şubat Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG gücel litre fiyatları

Brent petrol fiyatlarında düşüşler hız kesmeden sürüyor. Doların Türk Lirası karşısında dalgalı hareketler göstermesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da bu dalgalanmadan etkilenmektedir. Ek olarak benzin ve motorin ücretlerinde ciddi oranda zam gerçekleşmişti. Akaryakıt firmaları bu dalgalanmalar sebebiyle gece yarısı motorin fiyatlarında indirim gerçekleştirdi. İzmir, İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları yenilendi. 27 Şubat Pazartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları hakkında detaylar haberimizde...

EKONOMİ
27 Şubat 2023 - 15:32
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Akaryakıt fiyatları dalgalandı! Benzin ve motorine indirim sonrası 27 Şubat Pazartesi günü benzin, motorin ve LPG gücel litre fiyatları
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Geride bıraktığımız günlerde motorin litre fiyatına 61 kuruş değerinde bir indirim yapılmıştı. Bu indirimler pompalara da yansıdı.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ŞUBAT PAZARTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.41 TL



İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10.75 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 27 ŞUBAT PAZARTESİ

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.46 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.68 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.75 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.78 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21.04 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.74 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21.09 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

benzin

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Ahmetcan Korur
Ahmetcan Korur
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