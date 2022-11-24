EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 18:51

Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine indirim açıklandı

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler devam ediyor. Bir haftada üç indirim bir zam gelen benzin fiyatlarına 45 kuruş indirim geliyor. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.

EKONOMİ
24 Kasım 2022 - 18:51
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Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine indirim açıklandı


Ülkemizde son günlerde akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar yerini peş peşe indirimlere bırakmıştı. Benzine bir hafta içerisinde iki kez indirim yapılırken bir kez de zam gelmişti. Akaryakıt firmalarının tabelaları gelen haberler nedeniyle sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından paylaşılan son bilgiye göre ise benzine yeni bir zam daha geliyor.

Benzine indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma tabelaların sık sık değişmesine neden oldu. Vatandaşların fiyatlar konusunda aklı karışırken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Brent petrolün hızla düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim haberi kaçınılmaz olmuştu.



Bir hafta içerisinde sık sık değişen tabelalar bir kez daha değişecek. Buna göre benzine üst üste gelen üç indirimin ardından bu kez de 55 kuruşluk zam açıklanmıştı. Fakat sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzinde bir kez daha fiyat değişikliği yapılarak 45 kuruş indirim gelecek.

Sektörden gelen bilgilere göre benzine bu geceden itibaren indirim bekleniyor. Benzine 45 kuruşluk indirim haberinin ardından gece saat 00.00 itibarıyla fiyatlar pompaya yansıtılacak.

24 Kasım 2022 güncel benzin, motorin fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında yapılan fiyat değişiklikleri bir hafta içerisinde defalarca kez tabelalara yansıtıldı. Benzin ve motorin fiyatları illere göre değişiklik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları belli oldu.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 20 lira 62 kuruş, motorinin litre fiyatı 23 lira 84 kuruş.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 20 lira 19 kuruş, motorinin litre fiyatı 24 lira 92 kuruş,

İzmir’de benzini litre fiyatı 21 lira 34 kuruş, motorinin litre fiyatı 24 lira kuruş.

Benzine yapılan 55 kuruşluk indirim gece yarısı saat 00.00’dan sonra tabelalara yansıtılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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