Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine indirim açıklandı

Ülkemizde son günlerde akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Benzin ve motorine gelen peş peşe zamlar yerini peş peşe indirimlere bırakmıştı. Benzine bir hafta içerisinde iki kez indirim yapılırken bir kez de zam gelmişti. Akaryakıt firmalarının tabelaları gelen haberler nedeniyle sık sık değişiyor. Sektör kaynaklarından paylaşılan son bilgiye göre ise benzine yeni bir zam daha geliyor.
Benzine indirim geliyor!Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma tabelaların sık sık değişmesine neden oldu. Vatandaşların fiyatlar konusunda aklı karışırken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Brent petrolün hızla düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim haberi kaçınılmaz olmuştu.
Bir hafta içerisinde sık sık değişen tabelalar bir kez daha değişecek. Buna göre benzine üst üste gelen üç indirimin ardından bu kez de 55 kuruşluk zam açıklanmıştı. Fakat sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre benzinde bir kez daha fiyat değişikliği yapılarak 45 kuruş indirim gelecek. Sektörden gelen bilgilere göre benzine bu geceden itibaren indirim bekleniyor. Benzine 45 kuruşluk indirim haberinin ardından gece saat 00.00 itibarıyla fiyatlar pompaya yansıtılacak.