Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin ve motorinde yeni tarife!

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?













PEKİ GÜNCEL POMPA FİYATLARI NE OLDU?

Brent petrol fiyatlarında uzun zamandır devam eden yatay seyir araç sahiplerini de meraklandırıyor. Araç sahipleri petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı bir aşağı bir yukarı yönde seyir izleyen akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak yeni fiyatları merak ediyor.Son olarak benzin fiyatlarına ard arda yapılan iki zamdan sonra bir büyük zam daha gören benzin fiyatlarının güncel hali araştırılıyor. Araç sahiplerini sevindirecek akaryattaki indirim haberi de geldi. Buna göre İzmir İstanbul ve Ankara da akaryakıt fiyatları ne oldu diye merak edenler için araştırmamızı yaptık. Motorin ve benzine cuma gece yarısından itibaren 61 kuruş indirim yapıldığı ifade edilmişti.İstanbul benzin fiyatı: 21.08 TL İstanbul motorin Fiyatı: 23.44 TL İstanbul LPG fiyatı 9.75 TL Ankara'da benzin litre fiyatı 21.33 TL Ankara'da motorin litre fiyatı 23.73 TL Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL İzmir'de benzin litre fiyatı 21.25 TL İzmir'de motorin litre fiyatı 23.78 TL İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL