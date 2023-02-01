EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 15:30

Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin ve motorinde yeni tarife!

Brent petrol fiyatlarının uzun zamandır devam eden yükselişi son buldu u? Güncel akaryakıt fiyatları için haberimizi inceleyin...

EKONOMİ
01 Şubat 2023 - 15:30
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Akaryakıt fiyatları değişti! Benzin ve motorinde yeni tarife!
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AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?



Brent petrol fiyatlarında uzun zamandır devam eden yatay seyir araç sahiplerini de meraklandırıyor. Araç sahipleri petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı bir aşağı bir yukarı yönde seyir izleyen akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak yeni fiyatları merak ediyor.

akaryakıt



Son olarak benzin fiyatlarına ard arda yapılan iki zamdan sonra bir büyük zam daha gören benzin fiyatlarının güncel hali araştırılıyor.

Araç sahiplerini sevindirecek akaryattaki indirim haberi de geldi. Buna göre İzmir İstanbul ve Ankara da akaryakıt fiyatları ne oldu diye merak edenler için araştırmamızı yaptık.

Motorin ve benzine cuma gece yarısından itibaren 61 kuruş indirim yapıldığı ifade edilmişti.

PEKİ GÜNCEL POMPA FİYATLARI NE OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 21.08 TL

İstanbul motorin Fiyatı: 23.44 TL

İstanbul LPG fiyatı 9.75 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.73 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.78 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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