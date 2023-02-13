Akaryakıt fiyatları değişti! Benzine motorine son dakika zammı: İşte litre fiyatları

20 TL altına düşen akaryakıt fiyatlarının bu gece beklenen zamla artışı tahmin edilmekteydi. Ancak beklenildiği gibi olmadı. Depremin yarattığı sarsıntı ve beklenmedik gelişmeler ile beklenen zam tahminleri gerçekleşemedi. Benzin ve motorinde son fiyat nedir? Tüm detaylar haberimizde.
AKARYAKIT ZAMLARI İPTAL! Şubat ayında benzine 1,37 motorine 1,15 TL indirim gerçekleştirilmişti. Litresi 30 TL olan motorinin Şubat ayı indirimiyle 20 TL ve altına düştüğü görülmekteydi. İndirimin bitmesinin ardından benzine 62 kuruş, motorine 1,02 TL fiyat artışında bulunulacağı beklenmekteydi. Fakat beklenilen gibi olmadı. Tüm Türkiye'yi sarsan deprem nedeniyle akaryakıt fiyatlarında beklenen artış tahminleri gerçekleşmedi. Beklenen zamların iptali gerçekleşti. İstanbul, Ankara, İzmir 11 Şubat 2023 son dakika akaryakıt fiyatları şu şekildedir:
-Ankara'da Akaryakıt Fiyatları: Benzin litresi : 20,00 TL Motorin litresi: 20,23 TL olarak satışa sunulmaktadır. -İstanbul için Akaryakıt Fiyatları: Ortalama benzin litresi: 19,75 TL Motorin'in litresi: 19,95 TL -İzmir Akaryakıt Fiyatları: Benzin litresi: 19,92 TL Motorin litresi: 20,29 TL olarak belirlenmiştir. Merak edilen akaryakıt fiyatı hesaplaması şu şekildedir: Benzin ve motorin fiyatları hesaplamasında gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunamktadır. Gümrüksüz rafineri fiyat hesaplamasında Akdeniz-İtalyan piyasasında CIF Akdeniz ürününün fiyatları ve dolar kuru takip edilerek, fiyat değişimi farkında gümrüksüz rafine tavan satışı fiyatı bulunmaktadır.