Akaryakıt fiyatları düşecek mi, akaryakıta indirim gelecek mi? Brent petroldeki büyük düşüş umutları yeniden yeşertti!







BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI ETKİLEYECEK Mİ?







Brent petrolde uluslararası piyasada yaşanan fiyat düşüşü Türkiye'de fiyatların düşmesi için bir umut oldu. Milyonlarca sürücü akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.Uluslararası piyasada haftaya 90 dolardan veda eden brent petrol yeni haftayı da düşüş ile karşıladı. Sabah saatleri itibariyle brent petrolde 87 dolara kadar gerileme görüldü. Teksas petrolü WTI 80 doların altına indi.Bu gelişmeler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ancak brent petroldeki büyük düşüş Türkiye'deki fiyatlara sadece indirimcik olarak yansıyor.Brent petrol fiyatları 95 dolar iken de mazot 24.84 TL benzin de 21.19 TL'den satılıyor. Brent petroldeki düşüş mazot ile benzine hiçbir şekilde yansımıyor.