Akaryakıt fiyatları tekrar değişti: Depoyu fullemeden yeni listeye dikkat!







AKARYAKITA PEŞ PEŞE 3 İNDİRİM!







LPG'NİN LİTRESİNE ZAM GELDİ!

İstanbul Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste (6 Şubat 2023)

Ankara Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste (6 Şubat 2023)

İzmir Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste (6 Şubat 2023)

Akaryakıt fiyatları özellikle araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Motorin grubu için yapılan kademeli fiyat indirimleri dikkat çekerken akaryakıt fiyatında artış mı yoksa azalış mı olacağı vatandaşlarca merak ediliyor. İşte 6 Şubat 2023 tarihi itibari ile güncel akaryakıt fiyatları..Sektör kaynakları, geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına ilk olarak 68 kuruş indirim geldiğini açıklamıştı. 2 Şubat Cuma gece yarısı itibariyle motorinde 1 lira 2 kuruş indirim daha yapıldı. Bir gece sonra yani 2 Şubat gecesi motorinin litresinde 65 kuruş indirim uygulandı.3 Şubat Cuma gününden itibaren Otogaz Grubu fiyatına 1,07 TL zam yaptı.Anadolu Yakası 1 litre Benzin: 21,07 TL Anadolu Yakası 1 litre Motorin (Dizel): 21.04TL Anadolu Yakası 1 litre LPG: 11,63 TL Avrupa Yakası 1 litre Benzin: 21,13 TL Avrupa Yakası 1 litre Motorin (Dizel): 21,12 TL Avrupa Yakası 1 litre LPG: 12, 04 TL1 litre Benzin: 21,37 TL 1 litre Motorin (Dizel): 21,38 TL 1 litre LPG: 12,05 TL1 litre Benzin:: 21,29 TL 1 litre Motorin (Dizel): 21,45 TL 1 litre LPG: 11,76 TL Uzmanlar, Rus petrol ürünlerinin seçimini tartışırken, şaşırtıcı açıklamalarda bulundular. Bir varil Brent ham petrolü bugün saat 09:42'deki kapanışından yüzde 0,06 düşerek 82,12 dolara geriledi. Aynı birkaç dakika içinde, West Texas Crude (WTI) varil başına 75.77 dolardan alıcı buldu. Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo bugünden itibaren yürürlüğe girecek. Uzmanlar, petrol fiyatlarının 10 ila 20 dolar arasında yükselmesinin beklendiği ambargonun şok edici bir etkisi olacağını söylüyor. Fiyatlandırmanın 3-6 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor ancak billboardlardaki görüntüler vatandaşları korkutuyor. Konuyla ilgili uzman: "Varil başına 90 ila 100 dolar getiri bekliyoruz" dedi.