Akaryakıt fiyatları tepetaklak oldu! Daha dün çift indirim müjdelenmişti! Depo dolduracaklara son dakika gelişmesi!













27 Ocak'tan itibaren çifte indirimle gelen akaryakıt fiyatları hakkında herkes tarafından araştırma yapılıyor ve 28 Ocak'tan itibaren illere göre değişikliklerin yaşanacağı düşünülüyor.Türkiye'nin akaryakıt piyasasında 27 Ocak itibariyle yaşanan çifte indirim sonrasında bugün itibariyle vatandaşlar tarafından merakla beklenen ve ülkenin her yerinde değişiklik gösterebilecek şekilde açıklanan LPG, benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin bilgi verildi. Son iki ayın en yüksek seviyelerine ulaşan akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu 28 Ocak itibariyle vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.Özellikle araba kullananlar için önemli bir konu olan akaryakıt fiyatlarındaki ufak artışlar ve indirimler ülkemizde gündemde olmaktan hiç çıkmıyor. Bu nedenle 28 Ocak itibariyle açıklanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne olduğu ülkemizdeki tüm araç sahipleri tarafından kesin olarak bilinmesi gerekiyor. Bu kapsamda, çifte indirim sonrasında 28 Ocak itibariyle açıklanan benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ülkemizdeki her bölgede ne kadar olduğu yakından takip ediliyor. Ancak, yakın zamanda akaryakıt fiyatlarının bir kez daha değişmesi bekleniyor. Bu nedenle araba kullananların da kendilerine daha uygun fiyatlardan akaryakıt alabilmek için sürekli olarak fiyatları kontrol etmeleri gerekiyor. Bu arada, 28 Ocak itibariyle açıklanan benzin, motorin ve LPG fiyatları hakkında merak eden vatandaşların yorumlarını bizlerle paylaşmayı unutmasını özellikle isteriz. Bizler de bu konuda en güncel bilgileri sizlerle paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.