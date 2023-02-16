EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 10:42

Akaryakıt fiyatları tutulamıyor! İndirim beklerken zam haberi üzdü! Akaryakıt istasyonlarında 16 Şubat 2023 Perşembe güncel akaryakıt litre fiyatları

Son zamanlarda en çok zamlanan ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki 16 Şubat güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 10:42
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Akaryakıt fiyatları tutulamıyor! İndirim beklerken zam haberi üzdü! Akaryakıt istasyonlarında 16 Şubat 2023 Perşembe güncel akaryakıt litre fiyatları
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Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürekli devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni zam gelen akaryakıt fiyatlarına indirim beklerken artışlar devam ediyor. Peki güncel olarak akaryakıt fiyatları nasıl? Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son günlerde en çok zamlanan ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları ile ilgili artık vatandaş büyük bir indirim bekliyor. Ancak vatandaşın indirim beklentisinin yanında akaryakıt fiyatlarındaki artış hızla devam ediyor. Güncel olarak brent petrol alış ve satış fiyatı 1.598 TL (84.83 dolar). Şehirlere göre akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;



16 Şubat Güncel Akaryakıt Fiyatları

-Ankara 1 litre benzin fiyatı 21.18 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.59 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.99 TL.

-İzmir 1 litre benzin fiyatı 21.10 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.64 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.79 TL.

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin fiyatı 20.85 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.22 TL; Avrupa Yakası 1 litre benzin fiyatı 20.91 TL, 1 litre motorin fiyatı 21.28 TL, 1 litre LPG fiyatı 11.99 TL oldu. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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