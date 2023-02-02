Akaryakıt fiyatlarına 9 TL indirim! Dev müdahale kapıda







PEŞ PEŞE ZAMLANAN AKARYAKITA DEVLET MÜDAHALESİ TALEBİ: BENZİN, MOTORİN VE LPG’YE 9,89 TL İNDİRİM! ANKARA İSTANBUL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

SÜRÜCÜLER ÖTV İNDİRİMİ TALEP EDİYOR





Otomobil sahipleri, ÖTV indirimlerinin uygulanmasını istiyorlar. Uygulanma durumunda, ortalama akaryakıt fiyatlarının 9,89 TL daha düşük olması bekleniyor.

YÜZDE 18 KDV KALDIRILSIN

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Vatandaşların belini büküyor olan peş peşe zamlanan akaryakıt ürünlerinin fiyatları, brent petrolü etkisi ile dalgalı bir şekilde seyretmekte. Bu durumun üzerine sürücüler, devletin müdahalesinin çağrısı yapmış durumda. Ayrıntılarını sizlerle paylaşalım.Sürücüler, fiyatların düşmesini beklerken, zamlar ile karşılaşabiliyor. Son dönemlerde, fiyatlara müdahale edilmesi için talepler sıkça dile getirilmeye başlandı, çünkü akaryakıt fiyatları brent petrole bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.Sürücülerin talep etmesine rağmen, henüz resmi bir duyuru olmadan, benzine 3,79 TL, motorine 4,2 TL ve LPG’ye 1,90 TL'ye kadar olan indirimlerin yapılabileceği iddia edilmektedir. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan KDV oranı ise yüzde 18'dir.İstanbul'un Anadolu yakasında bir litrenin benzin maliyeti 21,06 TL, motorin maliyeti 23,38 TL ve LPG maliyeti 10,56 TL'dir. Avrupa Yakası'nda ise bir litrenin benzin maliyeti 21,08 TL, motorin maliyeti 23,40 TL ve LPG maliyeti 10,92 TL'dir. Ankara'da benzinin maliyeti 21,32 TL, motorinin maliyeti 23,67 TL ve LPG maliyeti 10,88 TL'dir. İzmir'de bir litrenin benzin maliyeti 21,26 TL, motorin maliyeti 23,73 TL ve LPG maliyeti 10,59 TL'dir.