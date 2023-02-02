Vatandaşların belini büküyor olan peş peşe zamlanan akaryakıt ürünlerinin fiyatları, brent petrolü etkisi ile dalgalı bir şekilde seyretmekte. Bu durumun üzerine sürücüler, devletin müdahalesinin çağrısı yapmış durumda. Ayrıntılarını sizlerle paylaşalım.
Finans
02 Şubat 2023 - 07:45
Akaryakıt fiyatlarına 9 TL indirim! Dev müdahale kapıda
Vatandaşların belini büküyor olan peş peşe zamlanan akaryakıt ürünlerinin fiyatları, brent petrolü etkisi ile dalgalı bir şekilde seyretmekte. Bu durumun üzerine sürücüler, devletin müdahalesinin çağrısı yapmış durumda. Ayrıntılarını sizlerle paylaşalım.
Finans
02 Şubat 2023 - 07:45
SÜRÜCÜLER ÖTV İNDİRİMİ TALEP EDİYORSürücülerin talep etmesine rağmen, henüz resmi bir duyuru olmadan, benzine 3,79 TL, motorine 4,2 TL ve LPG’ye 1,90 TL'ye kadar olan indirimlerin yapılabileceği iddia edilmektedir. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan KDV oranı ise yüzde 18'dir.
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