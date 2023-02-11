EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 17:00

Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam duyurusu: Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorin litre fiyatı değişti!

Gece yarısında benzin ve motorine zam gelmişti; benzinin fiyatı 1,37 TL'den yükselirken, motorinin fiyatı da 1,15 TL'den artmıştı.

EKONOMİ
11 Şubat 2023 - 17:00
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Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam duyurusu: Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorin litre fiyatı değişti!
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Gece yarısında benzin ve motorine zam gelmişti; benzinin fiyatı 1,37 TL'den yükselirken, motorinin fiyatı da 1,15 TL'den artmıştı.

DEPOLARI HEMEN DOLDURUN! BENZİN VE MOTORINE BÜYÜK ZAM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,02 TL fiyat artışının yarından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.



konut

 

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 19,93 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,93 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,01 TL 

ANKARA

Benzin fiyatı: 20,00 TL

Motorin fiyatı: 21,43 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 19,92 TL

Motorin fiyatı: 20,28 TL

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