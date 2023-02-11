Akaryakıt fiyatlarına bu kez zam duyurusu: Depoları hemen doldurun! Benzin ve motorin litre fiyatı değişti!

Gece yarısında benzin ve motorine zam gelmişti; benzinin fiyatı 1,37 TL'den yükselirken, motorinin fiyatı da 1,15 TL'den artmıştı.
DEPOLARI HEMEN DOLDURUN! BENZİN VE MOTORINE BÜYÜK ZAM GELİYORBu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,02 TL fiyat artışının yarından itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBULAnadolu Yakası benzin fiyatı: 19,70 TL Anadolu Yakası motorin fiyatı: 19,93 TL Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,93 TL Avrupa Yakası motorin fiyatı: 20,01 TL ANKARA
Benzin fiyatı: 20,00 TL Motorin fiyatı: 21,43 TL İZMİR
Benzin fiyatı: 19,92 TL Motorin fiyatı: 20,28 TL