









AKARYAKIT FİYATLARININ SON GÜNCEL FİYATLARI NE?

İstanbul İçin Akaryakıt Fiyatları:







Ankara için Akaryakıt Fiyatları:

İzmir için Akaryakıt Fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarına gece indirimi: Litre fiyatları değişti. Akaryakıt fiyatları merak ediliyor, en son ne kadar zam geldi? Güncel petrol ve akaryakıt zamları ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son zamanlarda sürekli olarak değişen ve güncellenen akaryakıt fiyatları için depremden sonra da belli olan fiyat listesi yayınlandı. Dolar kurundaki hareketlilik, ekonomik dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle dolar kuru hareketlendi ve bu hareketlilik benzin, motorin fiyatlarına da yansıdı. Güncel olarak benzin ve motorin fiyatlarını sizler için araştırdık.Anadolu Yakasında benzinin fiyatı: 19 TL Anadolu Yakasında motorinin fiyatı: 19 TL Avrupa Yakasında benzinin fiyatı: 19 TL Avrupa Yakasında motorinin fiyatı: 20 TLBenzin 19,92 TL Motorin 20,28 Türk lirası.Benzin 20 TL Motorin 20,34 Türk lirası.