EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 15:15

Akaryakıt fiyatlarına gece indirimi: Litre fiyatları değişti

Akaryakıt fiyatları merak ediliyor, en son ne kadar zam geldi? Güncel petrol ve akaryakıt zamları ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...

EKONOMİ
10 Şubat 2023 - 15:15
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Akaryakıt fiyatlarına gece indirimi: Litre fiyatları değişti
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Akaryakıt fiyatlarına gece indirimi: Litre fiyatları değişti. Akaryakıt fiyatları merak ediliyor, en son ne kadar zam geldi? Güncel petrol ve akaryakıt zamları ve fiyat listesi haberimizde... İşte detaylar...

akaryakıt

AKARYAKIT FİYATLARININ SON GÜNCEL FİYATLARI NE?

Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son zamanlarda sürekli olarak değişen ve güncellenen akaryakıt fiyatları için depremden sonra da belli olan fiyat listesi yayınlandı. Dolar kurundaki hareketlilik, ekonomik dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle dolar kuru hareketlendi ve bu hareketlilik benzin, motorin fiyatlarına da yansıdı. Güncel olarak benzin ve motorin fiyatlarını sizler için araştırdık. 

İstanbul İçin Akaryakıt Fiyatları:



Anadolu Yakasında benzinin fiyatı: 19 TL

Anadolu Yakasında motorinin fiyatı: 19  TL

Avrupa Yakasında benzinin fiyatı: 19 TL

Avrupa Yakasında motorinin fiyatı: 20  TL 

Ankara için Akaryakıt Fiyatları:

Benzin  19,92 TL

Motorin 20,28 Türk lirası. 

İzmir için Akaryakıt Fiyatları:

Benzin 20 TL

Motorin 20,34 Türk lirası. 

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