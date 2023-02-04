Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı operasyonu: Benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat!







AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞİMLERİ







Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sık sık devam ediyor. Akaryakıt alacak insanlara gece yarısı uyarısı geldi. Peki akaryakıt fiyatları nasıl oldu? Akaryakıt fiyatları düşüyor mu? Akaryakıt fiyatları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.4 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak şartıyla motorin grubuna 68 kuruş indirim yapıldığı öğrenildi. İndirim satışlara yansıtılacak. İstanbul'da motorinin litresi 21.82 TL'den satılacak. Benzin litresi ise 21.14 TL, otogaz ise 11.99 TL'ye satılacak.Akaryakıt fiyatları gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç satış fiyatları hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları ise Akdeniz ve İtalyan piyasasında yayınlanmış CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz takip edilerek hesaplanıyor.