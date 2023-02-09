





Akaryakıt fiyatlarına indirim duyuruldu! İl il güncel fiyatlar açıklandı







MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

ANKARA’DA BENZİN KAÇ TL, MOTORİN NE KADAR?

İSTANBUL’DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İZMİR’DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Vatandaşın araç kullanma özgürlüğünü elinden alan akaryakıt fiyatlarının ardından indirim haberleri yüzleri güldürecek.8 Şubat 2023 Çarşamba günü duyurulan benzin ve motorine yapılacak olan indirim haberlerinden sonra indirimin pompaya ne zaman yansıyacağına internette aramalar hızlandı. Son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki hızlı artışın ardından vatandaş kontak çevirmekten korkar olmuştu. Ancak bugün, dolardaki dalgalanmaların dışında brent petrol ve daha birçok uyarıcının etkilediği benzin fiyatlarında beklenmeyen bir gelişme meydana geldi. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki 8 Şubat 2023 Çarşamba günü üç büyük şehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne şekilde;8 Şubat Çarşamba günü motorin fiyatına 1 TL 15 Kuruş indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına ise 1 TL 37 Kuruş indirim geldi.İndirim haberinin gelmesinin ardından benzin fiyatları hakkındaki merak arttı. Geçen sene başlayan Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından akaryakıt fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmaya başlamıştı ve etkileri halen devam etmekte. Motorin ve benzin fiyatlarındaki zam ve indirim haberleri her gün gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ancak bu sefer indirim haberiyle yüzler güldü. İşte 8 Şubat Çarşamba gününden sonraki akaryakıt fiyatları;Benzin: 20 TL 05 kuruş Motorin: 20 TL 34 kuruşAvrupa Yakası: Benzin 19 TL 78 kuruş Motorin 20 TL 04 kuruş Anadolu Yakası: Benzin 19 TL 72 kuruş Motorin 19 TL 98 kuruşMotorin: 20 TL 38 kuruş Benzin: 19 TL 95 kuruş