EKONOMİ
09 Şubat 2023 - 21:00

Akaryakıt fiyatlarına indirim duyuruldu! İl il güncel fiyatlar açıklandı

8 Şubat Çarşamba günü haberi verilen akaryakıt indirimi sonrasında güncel fiyatlar ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ
09 Şubat 2023 - 21:00
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Akaryakıt fiyatlarına indirim duyuruldu! İl il güncel fiyatlar açıklandı
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Vatandaşın araç kullanma özgürlüğünü elinden alan akaryakıt fiyatlarının ardından indirim haberleri yüzleri güldürecek.

trafik

Akaryakıt fiyatlarına indirim duyuruldu! İl il güncel fiyatlar açıklandı



8 Şubat 2023 Çarşamba günü duyurulan benzin ve motorine yapılacak olan indirim haberlerinden sonra indirimin pompaya ne zaman yansıyacağına internette aramalar hızlandı. Son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki hızlı artışın ardından vatandaş kontak çevirmekten korkar olmuştu. Ancak bugün, dolardaki dalgalanmaların dışında brent petrol ve daha birçok uyarıcının etkilediği benzin fiyatlarında beklenmeyen bir gelişme meydana geldi. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki 8 Şubat 2023 Çarşamba günü üç büyük şehir olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne şekilde;

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

8 Şubat Çarşamba günü motorin fiyatına 1 TL 15 Kuruş indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarına ise 1 TL 37 Kuruş indirim geldi.

benzin pompası

8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İndirim haberinin gelmesinin ardından benzin fiyatları hakkındaki merak arttı. Geçen sene başlayan Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından akaryakıt fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmaya başlamıştı ve etkileri halen devam etmekte. Motorin ve benzin fiyatlarındaki zam ve indirim haberleri her gün gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ancak bu sefer indirim haberiyle yüzler güldü. İşte 8 Şubat Çarşamba gününden sonraki akaryakıt fiyatları;

ANKARA’DA BENZİN KAÇ TL, MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 20 TL 05 kuruş

Motorin: 20 TL 34 kuruş

İSTANBUL’DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Avrupa Yakası:

Benzin 19 TL 78 kuruş

Motorin 20 TL 04 kuruş

Anadolu Yakası:

Benzin 19 TL 72 kuruş

Motorin 19 TL 98 kuruş

İZMİR’DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin: 20 TL 38 kuruş

Benzin: 19 TL 95 kuruş

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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