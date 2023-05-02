Akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim! Tabelalar tekrar değişiyor: Yakıt alacaklar dikkat!







MOTORİNE KAÇ TL İNDİRİM UYGULANDI?









3 BÜYÜK İLİMİZDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?

Petrol fiyatlarındaki düşüş trendi, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzine yapılan 90 kuruşluk indirim sonrası motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve faiz artırımlarına yönelik belirsizlikler etkili oldu. Haftalık kayıplara devam eden petrol, son bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. Doların küresel piyasalarda değer kazanması da petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Fed'in faiz artırımına gitmesi durumunda dolar yeniden güçlenebilir.Nisan ayı boyunca akaryakıt fiyatları dalgalı bir seyir izledi. İlk olarak benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü 1 lira 12 kuruşluk bir zam yapıldı. Ancak petrol fiyatlarının gerilemesi sonrası 21 Nisan itibariyle benzin fiyatlarına 1 lira 21 kuruş, motorin fiyatlarına ise 91 kuruş indirim geldi. Ardından 25 Nisan Salı günü motorin fiyatlarına 47 kuruş daha indirim yapıldı. En son olarak 29 Nisan Cumartesi günü benzine 90 kuruşluk bir indirim daha geldi. Motorin fiyatlarına ise gelecek Salı günü gece yarısından itibaren 58 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.İndirim uygulandığı takdirde, İstanbul'da motorin fiyatı 19.11 liraya, Ankara'da 19.53 liraya, İzmir'de ise 19.62 liraya düşecek. Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 20,30 TL, motorin fiyatı 19,70 TL; İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 20,35 Türk Lirası, motorin fiyatı 19,75 Türk Lirası; Ankara'da benzin fiyatı 20,71 Türk Lirası, motorin fiyatı 20,10 Türk Lirası; İzmir'de benzin fiyatı 20,69 Türk Lirası, motorin fiyatı 20,18 Türk Lirası olarak belirlendi.