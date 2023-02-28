Brent petrol üzerinden 83,25 dolara yükselen fiyatlar gün geçtikçe artışa geçerken varil fiyatı bugün 82,59 dolar üzerinden işlem gördü. Aynı zaman diliminde ise Batı Teksas türü ham petrolün varili 76,24 dolardan alıcıların karşısına geçti. Fiyatlar üzerinde ki bu hareketlilik devam ederken vatandaşlarda zam beklentisi arttı.
EKONOMİ
28 Şubat 2023 - 16:25
Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali! O tarihte brent petrol uçacak: Benzin, motorin alanlar dikkat!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileri günümüzde devamlılığını sürdürürken 140 dolar sevilerine yükselen petrol fiyatları 70-80 seviyelerine geriledi. Bunun üzerine vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Petrol için zam endişeleri artış gösterirken açıklamalar geldi. Akaryakıta zam mı geldi? İşte detaylar...
EKONOMİ
28 Şubat 2023 - 16:25