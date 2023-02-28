Akaryakıt fiyatlarına zam sinyali! O tarihte brent petrol uçacak: Benzin, motorin alanlar dikkat!







PETROL FİYATLARINDA KARARSIZLIK







TAHMİNLERİN ARKASI KESİLMEDİ

Brent petrol üzerinden 83,25 dolara yükselen fiyatlar gün geçtikçe artışa geçerken varil fiyatı bugün 82,59 dolar üzerinden işlem gördü. Aynı zaman diliminde ise Batı Teksas türü ham petrolün varili 76,24 dolardan alıcıların karşısına geçti. Fiyatlar üzerinde ki bu hareketlilik devam ederken vatandaşlarda zam beklentisi arttı.Çin'in yeniden açılmasından sonra ekonomik sorunlar hızla salgın öncesi seviyelerine gelmesiyle fiyatlarda yükselişlerle rastlanıldı. Koronavirüs zamanında ekonomik durumlar aksaklık yaşarken Çin'in ay takvimine bakıldığında yeni yılda kutlanacak Bahar Bayramı tatilinde ülke içi seyahatlerin artış göstermesiyle petrol taleplerinin de toparlanması bekleniyor. Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gideceği beklentileri de arz endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişe katkı sağlıyor.Dünyanın en büyük petrol ve akaryakıt ticaret şirketlerinden olan Vitol Group, petrol fiyatları yıl içerisinde üç hanelere dayandı. Vitol CEO'su ise yaptığı açıklamalarda talebin yılın ikinci döneminde rekor seviyelerine ulaşacağını belirtti. Yılın ikinci yarısında görünüm daha yüksek fiyatları işaret ederek 90-100 dolar arasında yer alıyor.