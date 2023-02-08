Akaryakıt fiyatlarında ani değişim! Depoları doldurmadan o tarihe dikkat







AKARYAKIT FİYATLARI DEĞİŞECEK! AMAN DİKKAT







AMBARGO UYGULANIYOR! FİYATLAR ARTABİLİR

AB ve G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulamasıyla Brent petrol fiyatlarının dalgalı hali sürmeye devam ediyor.Dünyanın çeşitli bölgelerinde sürmekte olan küresel savaşın etkileri, petrol fiyatları üzerinde de hissedilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine indirim yapıldığının açıklanması ile vatandaşların suratındaki keder giderilmeye çalışılıyor. Ancak bu indirimlerin devam edip etmeyeceği konusunda hala merak içinde olanların olduğu biliniyor.AB ülkeleri, Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol ithalatına yönelik ambargonun bir benzerini, Rus rafineri petrol ürünlerine de uygulamaya hazırlanıyor. Aynı gün, AB ve G7 ülkelerinin tavan fiyat uygulaması da devreye girecek. İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,82 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.14 TL'den satılıyor. Otogaz ise 1,07 lira artış ile 11.99 TL'den satılıyor. Bu durum ile birlikte, petrol fiyatındaki artışların geçici olarak durdurulması için çabalar sürdürülmeye devam ediyor.