EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 09:30

Akaryakıt fiyatlarında ibre terse döndü! İndirim müjdesi çabuk geldi: Duyan istasyona koştu!

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir fiyat indirimi haberi geldi. Fiyatı giderek artan akaryakıt, güncel fiyatını görenleri büyük sevince boğuldu. 23 Ocak akaryakıt fiyatlarını görenler ise araçlarına atladığı gibi soluğu benzin istasyonlarında aldılar. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları..

EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 09:30
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Akaryakıt fiyatlarında ibre terse döndü! İndirim müjdesi çabuk geldi: Duyan istasyona koştu!


Döviz kurlarındaki dalgalanmalar kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarında yeniden düzenlemelere yol açmıştır. Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent ham petrolü geçen hafta zirve yapmıştı. Akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden olan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının düşüp düşmeyeceği sorusu gündeme geldi. Art arda yapılan fiyat artışlarının ardından araç sahipleri, önemli indirim haberlerini aldı.

Akaryakıt fiyatlarında ibre terse döndü! İndirim müjdesi çabuk geldi

AKARYAKITTA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!



17 Ocak'ta benzine 0,67 TL, 18 Ocak'ta motorine toplam 1,05 TL zam yapıldı. haber şu ki, istikrarlı bir şekilde artan akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olacak. İl bazında 1-2 liralık bir dalgalanma var ve benzin istasyonuna göre fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir geneli ile benzer bir durumda. Akaryakıt fiyatlarının uzun vadede düşmesi bekleniyor.

Benzin

İstanbul: 20.41 TL

Ankara: 20.66 TL

İzmir: 20.59 TL

LPG

İstanbul: 10.28 TL

Ankara: 10.55 TL

İzmir: 10.42 TL

Motorin

İstanbul: 23.13 TL

Ankara: 23.41 TL

İzmir: 23.49 TL

Dolar, euro ve Brent tipi ham petrolün düşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekleniyor. Art arda gelen zamlarının ardından araç sahipleri bu tür indirim haberlerini duyurdu ve dikkatlerini bu indirimlere çevirdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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