Akaryakıt fiyatlarında ibre terse döndü! İndirim müjdesi çabuk geldi: Duyan istasyona koştu!

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar kaçınılmaz olarak akaryakıt fiyatlarında yeniden düzenlemelere yol açmıştır. Akaryakıt fiyatlarına yön veren Brent ham petrolü geçen hafta zirve yapmıştı. Akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden olan gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarının düşüp düşmeyeceği sorusu gündeme geldi. Art arda yapılan fiyat artışlarının ardından araç sahipleri, önemli indirim haberlerini aldı.
AKARYAKITTA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!
17 Ocak'ta benzine 0,67 TL, 18 Ocak'ta motorine toplam 1,05 TL zam yapıldı. haber şu ki, istikrarlı bir şekilde artan akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olacak. İl bazında 1-2 liralık bir dalgalanma var ve benzin istasyonuna göre fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir geneli ile benzer bir durumda. Akaryakıt fiyatlarının uzun vadede düşmesi bekleniyor.