EKONOMİ
14 Ekim 2022 - 10:43

Akaryakıt fiyatlarında inidirm rüzgarı tersine döndü: Motorine bu gece zam geliyor!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen Brent ham petrolün giderek yükselen fiyatı akaryakıt fiyatlarına anında yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında geçmişte art arda yapılan artışlara yeni zamlar eklendi. Motorin grubuna bu gece yarısı yine zamlanacağı bildirildi. İşte 14 Ekim itibariyle benzin ve motorin fiyatları..

EKONOMİ
14 Ekim 2022 - 10:43
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Akaryakıt fiyatlarında inidirm rüzgarı tersine döndü: Motorine bu gece zam geliyor!


Geçen hafta benzin ve motorine (Dizel) zam yapılması otomobil sahiplerinin gündeminde yoktu. Motorin fiyatları geçen hafta üst üste dört kez artarken litre fiyatı 30 liranın biraz altındaydı. Fiyat artışları telaşının ardından bu gece yarısı motorin grubu için yeni bir fiyat artışı açıklandı.

MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR!

Motorine bu gece zam

Yükselen Brent petrol ve USD/TL kurları, yüksek akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edecek. 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatları yeniden litre başına 99 kuruş artacak. Benzin fiyatlarında dalgalanma beklenmiyor.

13 EKİM 2022 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İSTANBUL

Benzin: 20,60 TL

Motorin: 26,41 TL

ANKARA

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 26,52 TL

İZMİR

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 26,54 TL

PETROL FİYATLARIDA YÜKSELİŞTE

Brent ham petrolü uluslararası piyasalarda varil başına 94.79 dolardan işlem görüyor.

Dün 94.92$'a yükselen Brent ham petrolünün varili 94.57$'dan kapandı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 09:21 itibarıyla raporlama tarihine göre %0,23 artarak 94,79$'a yükseldi. Aynı zamanda, West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 89.48$'dan alıcı buldu.

Fiyatlar, zayıf dolar ve artan ABD ticari ham petrol stokları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında olan değerini ölçen dolar endeksinde meydana gelen düşüş, ham petrolü diğer para birimlerinden kullanan alıcılar için daha da ucuz bir duruma getirerek fiyatları da destekliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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