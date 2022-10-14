Akaryakıt fiyatlarında inidirm rüzgarı tersine döndü: Motorine bu gece zam geliyor!







MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR!





13 EKİM 2022 CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI







PETROL FİYATLARIDA YÜKSELİŞTE

Geçen hafta benzin ve motorine (Dizel) zam yapılması otomobil sahiplerinin gündeminde yoktu. Motorin fiyatları geçen hafta üst üste dört kez artarken litre fiyatı 30 liranın biraz altındaydı. Fiyat artışları telaşının ardından bu gece yarısı motorin grubu için yeni bir fiyat artışı açıklandı.Yükselen Brent petrol ve USD/TL kurları, yüksek akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam edecek. 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatları yeniden litre başına 99 kuruş artacak. Benzin fiyatlarında dalgalanma beklenmiyor.İSTANBUL Benzin: 20,60 TL Motorin: 26,41 TL ANKARA Benzin: 20,76 TL Motorin: 26,52 TL İZMİR Benzin: 20,74 TL Motorin: 26,54 TLBrent ham petrolü uluslararası piyasalarda varil başına 94.79 dolardan işlem görüyor. Dün 94.92$'a yükselen Brent ham petrolünün varili 94.57$'dan kapandı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 09:21 itibarıyla raporlama tarihine göre %0,23 artarak 94,79$'a yükseldi. Aynı zamanda, West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü varil başına 89.48$'dan alıcı buldu. Fiyatlar, zayıf dolar ve artan ABD ticari ham petrol stokları nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında olan değerini ölçen dolar endeksinde meydana gelen düşüş, ham petrolü diğer para birimlerinden kullanan alıcılar için daha da ucuz bir duruma getirerek fiyatları da destekliyor.