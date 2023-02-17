









BENZİN VE MOTORİN'E ZAM GELİYOR







Akaryakıt fiyatlarında olay zam! Benzin ve motorin alırken listeye bakmayı unutmayın! İl il güncel akaryakıt fiyatları! Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyordu. 6 şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle benzin ve motorine uygulanan zamlar ertelenmişti. Fakat şimdi yeni zamlar uygulanacak. İşte detaylar...Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle ülkemizde ulusal yas ilan edilmişti. Bu ulusal yas ila neticesinde gelen zamlar bir süre durdurulmuştu. Ancak beklenen zaman geldi. İşte ayrıntılar... Benzin ve motorin zammı kapıda. 14 şubat tarihinden beri uygulamaya konulacak benzin ve motorin zamları ise şu şekilde. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları... İşte diğer ayrıntılar...Benzinin bir litresine zam bir lira 15 kuruş olarak uygulandı. Motorin'e yapılan zam ise 1 TL 21 kuruş oldu. LPG fiyatlarında ise zammın gelip gelmeyeceği merak ediliyor. LPG fiyatlarında herhangi bir zam yapılmayacak. Brent petrolün fiyatı ise 15 şubat tarihinde 84,67 dolar fiyattan satışa çıktı. Benzinin litre fiyatı 20,84 TL, Motorin'in litre fiyatı 21,21 TL.