Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! Benzin, motorin, LPG'ye dev indirim geldi: Liste fiyatına hemen bakın!







AKARYAKIT VE OTOGAZDA İNDİRİM DESTEĞİ











YAKIT ALIMINDA GEÇERLİ OLACAK

MAXİPUANLAR 18 MAYIS'TA YÜKLENECEK





Yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, sürücüler bankaların kampanyalarındaki çözümleri aramaya başladılar. Bu kapsamda, birçok banka müşterilerine özel kampanyalar düzenleyerek, kartlarına puan hediye edecek ve bu puanlarla yapacakları alışverişlerde indirim fırsatı sunacak.15 Mayıs tarihine kadar geçerli olan bir kampanya İş Bankası tarafından duyuruldu. Bu kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından gerçekleştirilecek 300 TL ve üzeri 4 farklı gün ve tek seferde yapılan yakıt ya da otogaz alışverişlerinde, müşterilere 60 TL MaxiPuan hediye edileceği belirtildi.MaxiPuanlar, sonraki yakıt alımlarında kullanılabilecek ve toplam tutardan indirim yapılmasını sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak için sadece Maximum kart sahibi olmanız gerekiyor. Bu kampanya sayesinde, sürücüler yakıt giderlerinde önemli ölçüde tasarruf edebilecekler. Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde MaxiPuan kazanarak, sonraki alımlarda indirimlerden yararlanabilecekler.İş Bankası, yaptığı duyuruda sürücülere sunulan kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuanların yalnızca Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında görüntülenebileceğini ve sadece yakıt alımında kullanılabileceğini belirtti. Sürücüler, kampanyaya katıldıktan sonra kazandıkları MaxiPuanları, sadece TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak şekilde kullanabilecekler. Ayrıca, bu MaxiPuanlar sadece yakıt alımında kullanılabilecek ve başka alışverişlerde geçerli olmayacak.Özellikle Maximum kart sahiplerini ilgilendiren bir kampanya duyurusu yapıldı. Kampanyaya katılan müşteriler, gerçekleştirdikleri 300 TL ve üzeri 4 farklı gün ve tek seferde yakıt veya otogaz alışverişlerinde 60 TL MaxiPuan kazanabilecekler. Ancak, kampanyadan yalnızca bir kere yararlanılabilecek ve en fazla 60 TL MaxiPuan kazanılabilecek. MaxiPuanlar, 18 Mayıs 2023 tarihinde müşterilerin kartlarına yüklenecek. Ayrıca, bu kampanya kapsamında Maximiles'a yüklenen puanların MaxiMil'e dönüştürülemeyeceği ve Avans MaxiMil kapatmakta kullanılamayacağı bildirildi.