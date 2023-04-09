Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! Benzin, motorin, LPG'ye dev indirim geldi: Liste fiyatına hemen bakın!

Yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, sürücüler bankaların kampanyalarındaki çözümleri aramaya başladılar. Bu kapsamda, birçok banka müşterilerine özel kampanyalar düzenleyerek, kartlarına puan hediye edecek ve bu puanlarla yapacakları alışverişlerde indirim fırsatı sunacak.
AKARYAKIT VE OTOGAZDA İNDİRİM DESTEĞİ
MaxiPuanlar, sonraki yakıt alımlarında kullanılabilecek ve toplam tutardan indirim yapılmasını sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak için sadece Maximum kart sahibi olmanız gerekiyor. Bu kampanya sayesinde, sürücüler yakıt giderlerinde önemli ölçüde tasarruf edebilecekler. Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde MaxiPuan kazanarak, sonraki alımlarda indirimlerden yararlanabilecekler.
YAKIT ALIMINDA GEÇERLİ OLACAK
İş Bankası, yaptığı duyuruda sürücülere sunulan kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuanların yalnızca Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında görüntülenebileceğini ve sadece yakıt alımında kullanılabileceğini belirtti. Sürücüler, kampanyaya katıldıktan sonra kazandıkları MaxiPuanları, sadece TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak şekilde kullanabilecekler. Ayrıca, bu MaxiPuanlar sadece yakıt alımında kullanılabilecek ve başka alışverişlerde geçerli olmayacak.