Finans
09 Nisan 2023 - 15:45

Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! Benzin, motorin, LPG'ye dev indirim geldi: Liste fiyatına hemen bakın!

Akaryakıt ve otogaz fiyatları hakkında oldukça önemli bir kampanya duyuruldu. Kampanyaya katılan sürücülere puanlarla yakıt indirimi yapılacak. İşte haberin ayrıntıları...

Finans
09 Nisan 2023 - 15:45
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Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! Benzin, motorin, LPG'ye dev indirim geldi: Liste fiyatına hemen bakın!
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Yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, sürücüler bankaların kampanyalarındaki çözümleri aramaya başladılar. Bu kapsamda, birçok banka müşterilerine özel kampanyalar düzenleyerek, kartlarına puan hediye edecek ve bu puanlarla yapacakları alışverişlerde indirim fırsatı sunacak.

AKARYAKIT VE OTOGAZDA İNDİRİM DESTEĞİ

akaryakıt

15 Mayıs tarihine kadar geçerli olan bir kampanya İş Bankası tarafından duyuruldu. Bu kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından gerçekleştirilecek 300 TL ve üzeri 4 farklı gün ve tek seferde yapılan yakıt ya da otogaz alışverişlerinde, müşterilere 60 TL MaxiPuan hediye edileceği belirtildi.



MaxiPuanlar, sonraki yakıt alımlarında kullanılabilecek ve toplam tutardan indirim yapılmasını sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak için sadece Maximum kart sahibi olmanız gerekiyor.

Bu kampanya sayesinde, sürücüler yakıt giderlerinde önemli ölçüde tasarruf edebilecekler. Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarından yapacakları yakıt alışverişlerinde MaxiPuan kazanarak, sonraki alımlarda indirimlerden yararlanabilecekler.

YAKIT ALIMINDA GEÇERLİ OLACAK

akaryakıt

İş Bankası, yaptığı duyuruda sürücülere sunulan kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuanların yalnızca Maximum anlaşmalı TotalEnergies istasyonlarında görüntülenebileceğini ve sadece yakıt alımında kullanılabileceğini belirtti.

Sürücüler, kampanyaya katıldıktan sonra kazandıkları MaxiPuanları, sadece TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak şekilde kullanabilecekler. Ayrıca, bu MaxiPuanlar sadece yakıt alımında kullanılabilecek ve başka alışverişlerde geçerli olmayacak.

MAXİPUANLAR 18 MAYIS'TA YÜKLENECEK

iş bankası

Özellikle Maximum kart sahiplerini ilgilendiren bir kampanya duyurusu yapıldı. Kampanyaya katılan müşteriler, gerçekleştirdikleri 300 TL ve üzeri 4 farklı gün ve tek seferde yakıt veya otogaz alışverişlerinde 60 TL MaxiPuan kazanabilecekler. Ancak, kampanyadan yalnızca bir kere yararlanılabilecek ve en fazla 60 TL MaxiPuan kazanılabilecek.

MaxiPuanlar, 18 Mayıs 2023 tarihinde müşterilerin kartlarına yüklenecek. Ayrıca, bu kampanya kapsamında Maximiles'a yüklenen puanların MaxiMil'e dönüştürülemeyeceği ve Avans MaxiMil kapatmakta kullanılamayacağı bildirildi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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