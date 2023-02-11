Akaryakıt fiyatlarında tarife değişti! İndirim sonrası ilk kez o rakamın altını gördü!







Büyük İndirim!







Akaryakıtta Çifte İndirim

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Araçların akaryakıtları her zaman sorun olmuştur. Özellikle de artan zamlardan sonra ise akaryakıt fiyatlarından ötürü büyük isyanlar ortaya çıktı. İşte isyanlara karşı indirim geldi!Gelen haberlerle birlikte mazot ve benin fiyatı için büyük indirimin yapılacağı beklenilmektedir. Akaryakıt fiyatları için 1 liranın üzerinde bir indirim ise gece yarısından itibaren gelmiş bulunmakta. Bu durum altında fiyatlar yeniden 20 liranın altına düşmüş bulunmakta.Motorin 3 gün üst üste indirime girerek litresi 2,33 TL geriledi ve bu sayede geçtiğimiz yıllara göre ucuzlardı. Bugünden itibaren de 1,15 TL indirim daha geldi. Aynı şekilde benzinin fiyatı da 1,37 TL indirime girdi.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; - Gümrüksüz rafineri fiyatına OTV ve EPDK payı eklenir, - KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunur. Gümrüksüz rafineri fiyat hesaplamasında ise; - Akdeniz – İtalya piyasasından gelen CIA Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru takip edilir, - Belirli bir fiyat değişiminin ardından satış fiyatı elde edilir.• Anadolu Yakasında bir litre benzin; 19,69 TL, • Anadolu Yakasında bir litre motorin; 20,35 TL, • Anadolu Yakasında bir litre LPG; 11,64 TL, • Avrupa Yakasında bir litre benzin; 19,69 TL, • Avrupa Yakasında bir litre motorin; 20,35 TL, • Avrupa Yakasında bir litre LPG; 11,90 TL.• Benzin; 19,94 TL, • Motorin; 20,60 TL, • LPG; 11,90 TL.• Benzin; 19,94 TL, • Motorin; 20,67 TL, • LPG; 11,65 TL.