EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 18:05

Akaryakıt harcamalarının 70 TL'sini geri alın! İşCep üzerinden 'Katıl'a tıklamak yetiyor

İş Bankası akaryakıt kampanyası başladı. İşbank kartı olanlar akaryakıt harcamalarında 70 TL Maxipuan kazanacaklar. Kampanya şartları haberimizde yer alıyor.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 18:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Akaryakıt harcamalarının 70 TL'sini geri alın! İşCep üzerinden 'Katıl'a tıklamak yetiyor


Akaryakıt fiyatları artmaya devam ederken bankalardan kampanyalarda peş peşe açıklanmaya devam ediyor. İş Bankası Aralık ayı itibarıyla akaryakıt kampanyası başlattı. Buna göre akaryakıt istasyonundan yapılan alışverişlere 70 TL MaxiPuan hediye edilecek.

Akaryakıt alışverişlerine 70 TL MaxiPuan!

İş Bankası BP kampanyası ile 16 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 250 TL ve üzeri 4. Akaryakıt veya otogaz alışverişine, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından yapılacak yakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 70 TL Maxipuan hediye edilecek.



Bankanın akaryakıt kampanyasından yararlanarak 70 TL kazanmak için ilk alışverişten önce ya da sonra mutlaka kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. bunun için İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyayı bularak “Katıl” butonuna tıklanarak ücretsiz katılabilirsiniz.

işbank

Kampanya detayları duyuruldu

Akaryakıt kampanyasına İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, bankamatik kartlar ve Maxikartlar ile yapılan harcamalar dahil olmaktadır. Ancak ticari bankamatik ve kredi kartları, vadematik kart, aidatsız kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve Maxipuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri ile Maximum POS cihazından yapılmayan işlemler kapsam dışında olmaktadır.

Kampanya ile kazılan MaxiPuanlar yalnızca Maximum anlaşmalı BP istasyonlarında görüntülenmekte ve yalnızca yakıt alımlarında kullanılabilmektedir. Kazanılan puanlar 5 Ocak 2023 tarihine kadar harcama yapılan karta yükleniyor. Eğer kazanılan puanlar 28 Şubat 2023 tarihine kadar kullanılmaz ise karttan geri alınıyor.

Sizler de akaryakıt harcamalarında kazanç elde etmek istiyorsanız hemen cep telefonunuzdan kampanyaya katılarak harcamanızın 70 TL’sini geri kazanabilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?
Asgari ücrette ikili enflasyon hesabı! Taban ve tavan rakamları belirlendi: Yıl sonu enflasyonuna göre...
Asgari ücrette ikili enflasyon hesabı! Taban ve tavan rakamları belirlendi: Yıl sonu enflasyonuna göre...
Son Haberler
İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?
İbrahim Tatlıses'in söylediği te go ti çi go ti ne demek?
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi!...
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının...
BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet Bahçeli olayı ne?
BİM Ceo'su Galip Aykaç kimdir, neden istifa etti? Galip Aykaç Devlet...
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın!...
Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında 40 TL indirim yaptı: Site kilitlendi!
Vatandaş istedi PTT indirimi patlattı! PTT AVM TMO Ayçiçek yağında...
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum...
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
Aygün Aydın bu sabah saatlerinde kaçırıldığını iddia etmişti
A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan elektroniğe daha önce görülmemiş fiyatlar!
A101 8 Aralık 2022 kataloğundaki ürünleri yetişen alır! Gıdadan...
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!
Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp...
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı meğer evliymiş! Eşi de en az kendisi kadar ünlü çıktı: Görenler evli olduklarına şaşırdı!
Yalı Çapkını'nın Asuman'ı meğer evliymiş! Eşi de en az kendisi...
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket yaptı ki: Sevgilisi neye uğradığını şaşırdı!
Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 'iki Mert' krizi! Öyle bir hareket...
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Mehmet Aslantuğ yeniden kamera karşısına geçiyor
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski eşine hakaretler: Bakın arkasından neler demiş!
Merve Boluğur'un kocası olarak tanınmıştı! Mert Aydın'dan eski...
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler emekliliği ertelenecek mi?
EYT takvimi değişti, her şey sil baştan! 2023'e kaldı: EYT'liler...