Akaryakıt harcamalarının 70 TL'sini geri alın! İşCep üzerinden 'Katıl'a tıklamak yetiyor

Akaryakıt fiyatları artmaya devam ederken bankalardan kampanyalarda peş peşe açıklanmaya devam ediyor. İş Bankası Aralık ayı itibarıyla akaryakıt kampanyası başlattı. Buna göre akaryakıt istasyonundan yapılan alışverişlere 70 TL MaxiPuan hediye edilecek.
Akaryakıt alışverişlerine 70 TL MaxiPuan!İş Bankası BP kampanyası ile 16 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 250 TL ve üzeri 4. Akaryakıt veya otogaz alışverişine, Maximum anlaşmalı BP istasyonlarından yapılacak yakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 70 TL Maxipuan hediye edilecek.
Bankanın akaryakıt kampanyasından yararlanarak 70 TL kazanmak için ilk alışverişten önce ya da sonra mutlaka kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. bunun için İşCep ya da Maximum Mobil uygulaması üzerinden “Kampanyalar” bölümünden ilgili kampanyayı bularak “Katıl” butonuna tıklanarak ücretsiz katılabilirsiniz.