EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 11:58

Akaryakıt indirimlere doymuyor! Sürücüler akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturuyor! 21 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarında görülen düşüş vatandaşların yüzünü güldürüyor. Petrolde yüzde 7 oranında görülen düşüş motorin fiyatlarından sonra benzin fiyatlarına da yansıdı. Benzin fiyatlarına 75 kuruşluk indirim yapıldı. İşte güncel benzin fiyatları…

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 11:58
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Akaryakıt indirimlere doymuyor! Sürücüler akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturuyor! 21 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları


Araç sürücülerini sevindiren haberler peş peşe geliyor. Brent Petrol fiyatında görülen düşüş ile birlikte akaryakıt fiyatları da düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta başında Brent Petrol fiyatı 96 doların altına düştü. Haftanın son işlem gününde 90 dolar olarak yansıyan fiyatlarla birlikte 24 Ekim'den sonra en düşük seviye olarak görüldü. Çin'de karantina vakalarında uygulanan esneklik ve vakaların yeniden artması petrolde baskılanmaya neden oldu. Ekonomik göstergelerdeki yavaşlama da petrol tüketiminin zayıf kalacağı beklentisini artırdı. Hafta içerisinde 77 kuruş yapılan indirimde birlikte 75 kuruş daha indirim yapıldı. İşte güncel benzin fiyatları…

21 KASIM GÜNCEL POMPA FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Yapılan peş peşe indirimlerle birlikte araç sürücüleri yüzleri gülüyor. 21 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:



Akaryakıt İndirimi

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin fiyatı: 24,93 TL

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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